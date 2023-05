A Foxtrail tem missões secretas para conhecer o Porto

Passear pela urbe enquanto se descodificam pistas e se revelam espaços mais ou menos escondidos é a proposta da Foxtrail, que disponibiliza quatro missões para “salvar a cidade” de uma organização criminosa.

Os jogadores do Foxtrail vão ajudar a Raposa e Herbert, o morcego, agentes secretos da Sphinx Foundation, a proteger o Porto dos espiões da Gloom, organização internacional que quer danificar a cidade. É este o pretexto para as quatro missões da Foxtrail, jogo de grupo que permite passear pela metrópole em busca de pistas até ao objetivo final.

Projeto nascido na Suíça há 20 anos, teve a sua primeira missão no lago de Thun. Hoje, naquele país, tem mais de 70 e já está presente em várias cidades europeias. Chegou agora a vez do Porto ter os seus trilhos. O Foxtrail foi trazido para Portugal por André Jacques, que conheceu o projeto há alguns anos, tendo trabalhado com a equipa para ajudar a expandir-se, criando “o que deveria ser o modelo para outras cidades”, conta. Acabou por montar aqui vários trilhos, “em total autonomia”, com o designer Ricardo Durães, que desenhou os jogos.

Para já, há quatro missões, duas longas (cerca de duas horas e meia) e as outras mais curtas (à volta de uma hora e meia), todas para grupos de entre duas a sete pessoas. A “Evasões” experimentou a From Dogs to Trams, cujo percurso começa na Estação de São Bento, no Passenger Hostel, e termina junto ao rio.

As pistas encontram-se espalhadas por vários pontos da cidade, sendo que é preciso descodificar uma para se ir até à seguinte. Nesta missão, passa-se por vários sítios, como o Mercado do Bolhão e o snack-bar Gazela, desce-se pelo Funicular dos Guindais e vai-se à procura de uma fonte escondida em Miragaia.

Outras missões propõem outros trajetos, como The Lisbon Friends, com ponto de encontro nos Clérigos; The Hidden Valley, com início no Coliseu; e The Secret Garden, que se inicia em Vila Nova de Gaia. Jacques está a pensar em abrir outras missões e em expandir o projeto para outras zonas do país.

Estação de São Bento

Para começar a jogar é preciso ler o código QR, que no caso do jogo From Dogs to Trams se encontra em The Passenger Hostel, na Estação de São Bento. Aqui também estão as duas primeiras pistas. Para jogar é necessário ter o smartphone com bateria e ligação à Internet, pois será necessário utilizá-lo ao longo da missão.

Funicular dos Guindais

Sempre que é preciso utilizar algum tipo de transporte público, este já está assegurado quando se compra o jogo. É só passar o bilhete eletrónico incorporado no jogo pela máquina de leitura e seguir viagem, como acontece aqui, no Funicular dos Guindais, e não só.

Gazela

Uma das pistas da missão leva a equipa até ao Gazela, snack-bar onde se servem os famosos cachorrinhos à moda do Porto. Aí é preciso descodificar mais uma pista que levará a equipa até outro ponto da cidade.

Uma fonte escondida

Os jogos foram desenhados para darem também a conhecer alguns elementos menos turísticos da cidade. Como é o caso desta fonte, que se encontra numa viela perto do rio, longe da azáfama da Baixa.

Foxtrail: www.foxtrail.pt

From Dogs to Trams; The Lisbon Friends

Preço: 13,53 euros (9,84 euros, crianças até 12 anos)

The Hidden Valley, The Secret Garden

Preço: 19,68 euros (13,30 euros, crianças até 12 anos)