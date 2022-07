Tivoli Lagos: um resort no centro histórico com piscina na praia

Hoje, dia 17 de julho, o Tivoli Lagos comemora 55 anos. Os serviços e a localização em pleno centro histórico são dois dos trunfos do quatro estrelas.





É com um visível sentimento de orgulho que o diretor-geral Miguel Alves mostra os cantos e recantos do Tivoli Lagos Algarve Resort, inscrito na história como um dos primeiros hotéis de quatro estrelas do Algarve. Inaugurado em 1967 – os 55 anos do hotel comemoram-se, justamente, daqui a dois dias -, ganhou a carinhosa alcunha de “old lady” não só pela longevidade, mas também pela graciosidade que mantém.

Projetado inicialmente pelo arquiteto José Veloso, em coordenação com um trabalho de interiores assinado por Maria José Salavisa, o Tivoli Lagos nasceu no lugar de uma antiga fábrica de mármores – conta o diretor -, da qual ainda há vestígios nalgumas áreas técnicas. Certo é que se veste de branco dos pés à cabeça, em linha com a herança mourisca do Algarve, não visível apenas nas suas chaminés.

A lembrá-la surge igualmente o restaurante Pátio Velho, cujo arco dá acesso a um pátio em socalcos, caiado de branco e com várias almofadas a dar-lhe colorido. Já a sala interior é surpreendente, intimista, marcada por uma lareira para os dias frios. A carta, portuguesa na sua essência, aposta no peixe e carne grelhados a carvão, e em clássicos algarvios como a muxama de atum e a tiborna de cavala, entre outros.

Os espaços La Terrazza (restaurante italiano), Lacóbriga (pequeno-almoço e jantar) e Aroma Bar & Lounge completam a oferta de comidas e bebidas, sem esquecer o bar de apoio às piscinas exteriores e o Duna Beach Club, que junta restaurante, bar e piscina em cima da Meia Praia. Os hóspedes dispõem de um shuttle gratuito para esta extensão do Tivoli, que conta também com 200 espreguiçadeiras na areia.

O Tivoli Lagos distribui os seus 296 quartos e suítes – renovados recentemente com inspiração nos tons da costa algarvia – ao longo de nove edifícios, interligados por corredores e jardins mediterrânicos. Neles funcionam, ainda, um spa com banho turco, sauna, jacuzzi, piscina interior aquecida e salas de massagens; uma biblioteca com sofás de leitura e um salão de jogos com ténis de mesa e snooker.