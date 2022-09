Spiritus: metamorfose e transcendência na igreja dos Clérigos

A Igreja dos Clérigos, obra de Nicolau Nasoni inaugurada em 1750, pode agora ser vista sob uma outra perspetiva. O ateliê O Cubo criou um espetáculo imersivo de luz, música e poesia, realçando as caraterísticas arquitetónicas do espaço que é Monumento Nacional. Para ver até 16 de outubro.

Ao longo de 30 minutos, os espectadores de “Spiritus” vão sentir-se imersos numa panóplia de cores, sons e formas que estimulam a contemplação, tanto do espaço, a barroca Igreja dos Clérigos, como da vida e das suas metamorfoses. O mote para o espetáculo, uma parceria entre a Irmandade dos Clérigos e o ateliê O Cubo, é o poema de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”.

Essa viagem, explica Inês Oliveira, assistente de produção do ateliê, “quis enaltecer ao máximo as características arquitetónicas da igreja. O espetáculo tira proveito de toda a arquitetura: das colunas, da própria talha dourada, e tenta fazer com que a igreja cresça ainda mais”. António Tavares, porta-voz da Irmandade, explica que desde 2016 estava na gaveta um projeto de videomapping. “Era um desafio difícil. Não queríamos excessos”, diz. Desde logo, o conceito foi-se desenvolvendo focado na ideia da passagem do tempo e de viagem interior. Percorrem-se as várias etapas da vida, com elementos que remetem para a mutação, como flores que desabrocham e engrenagens de relógios. “É a vida, a morte e o renascimento”, diz António Tavares.

Este é um espaço religioso “que muita gente utiliza para pensar sobre si próprio. Quisemos, por isso, produzir um espetáculo mais abstrato do que o que costumamos fazer para dar essa liberdade aos espectadores para viajarem sozinhos”, acrescenta Inês.





Visitas Noturnas

Subir os 225 degraus da Torre dos Clérigos

A primeira apresentação da “Spiritus” ao fim da tarde (18 horas), coincide com o início das visitas noturnas à Torre dos Clérigos, pelo que o visitante pode optar por comprar um bilhete que possibilita uma experiência mais completa. O pack para o espetáculo imersivo mais a subida à Torre dos Clérigos fica por 13 euros (11 euros para estudantes). Esta torre sineira da Igreja dos Clérigos foi encomendada a Nicolau Nasoni em 1753. No ano seguinte, arrancaram as obras. Só em julho de 1763, com a colocação da cruz e a imagem de São Paulo no nicho sobre a porta, deu-se por concluída a construção da torre que ainda hoje é o ex-libris do Porto.

Spiritus

Até 16 de outubro

Horários: 18h, 18h45, 19h30, 20h15, 21h e 21h45, de segunda a sábado. 18h, 18h45 e 19h30, domingo. Duração 30 minutos.

Preço: 9 euros; grátis até aos 10 anos. (13 euros com subida à torre)