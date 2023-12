Presentes solidários para apoiar quem mais precisa na época natalícia

A saúde mental infantil é um tema caro à Fundação do Gil, que acaba de lançar um jogo de cartas de conversação para estimular o diálogo entre crianças e familiares, com base em perguntas. À venda continua também o caderno da gratidão.

Trabalhar as emoções a brincar

Promover a saúde pediátrica e a reintegração social de crianças em risco é missão que a Fundação do Gil abraça há mais de duas décadas. Numa altura em que se prepara para inaugurar, em Lisboa, a Clínica do Gil – um equipamento focado na saúde mental infantil, aberto à comunidade, com preços sociais e de mercado -, a Fundação lança um novo produto associado a essa temática, explica a presidente, Patrícia Boura. Trata-se do jogo de cartas de conversação “O oceano das emoções”, que visa estimular e facilitar o diálogo entre miúdos e pais, ou outros familiares, através de perguntas sobre questões emocionais e do quotidiano.

Além de ser “uma ferramenta importante”, aquele jogo de cartas ilustradas em tons coloridos constitui uma oferta de Natal de valor acessível para as famílias, sublinha Patrícia Boura. Pode ser adquirido nas lojas Zippy, Note e, claro, através do site da Fundação do Gil. Esta última, para a qual reverte todo o lucro, tem outros presentes solidários à venda online. Entre eles, conta-se o caderno da gratidão, que segue, justamente, essa linha do trabalho das emoções. Lançado há um par de anos, em formato A5, convida os mais novos a destacar aquilo que de positivo aconteceu em cada dia, seja pela escrita ou pelo desenho.

Fundação do Gil

Web: fundacaodogil.pt

Preço: jogo de cartas, 3,99 euros; caderno da gratidão, 9 euros.

O cabaz de Natal que é uma alegria

A Operação Nariz Vermelho, que apoia crianças hospitalizadas com recurso a visitas de palhaços profissionais, tem novo cabaz de Natal solidário. Neste ano, reúne três artigos: um saco de pano “cheio de alegria”, um nariz vermelho e um jogo da memória – para juntar familiares e amigos.

Operação Nariz Vermelho

Web: narizvermelho.pt

Preço: 8 euros

Artesanato e receitas do Mundo

O Centro Comunitário São Cirilo, no Porto, dá apoio a indivíduos e famílias, migrantes e nacionais, com vista à sua integração. No site, apresenta uma lista de presentes solidários feitos pelos utentes, reflexo dessa diversidade cultural. Ao livro de receitas “Saberes & Sabores do Mundo”, nascido de workshops ali realizados, juntam-se sugestões tão distintas como bonecas, máscaras ou amuletos.

Centro São Cirilo

Web: saocirilo.pt

Preços: artigos desde 2 euros