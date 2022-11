Porto: Palacete Silva Monteiro abre portas a visitas guiadas

Aquela que no século XIX ficou conhecida como "a casa mais bonita do Porto", hoje sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, já tem um dia fixo semanal em que pode ser visitada - é às quartas-feiras, entre as 14.30 e as 18.30 horas.

Para conhecer os vários espaços do palacete, situado no nº 318 da Rua da Restauração, é preciso fazer marcação prévia pois as visitas são feitas num grupo máximo de 15 pessoas. São três pisos para explorar todas as quartas-feiras da semana, de hora em hora, com a orientação de um guia especializado, membro do Curso de Restauro da Universidade Católica do Porto (envolvido na recuperação do espaço), apto a explicar os pormenores arquitetónicos e decorativos da casa.

O bilhete custa 5 euros por pessoa e pode ser adquirido através do site vinhoverde.pt. No final do passeio, os visitantes são convidados a participar de uma prova de Vinho Verde.

