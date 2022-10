Vinhos Poças com workshops e provas especiais até ao final do ano

Empresa de vinho do Porto propõe atividades para o outono e inverno. Decorrem no seu Centro de Visitas em Vila Nova de Gaia.

A iniciativa arranca a 26 de outubro com uma prova de queijos realizada em parceria com a Queijaria da Praça. Acompanhada por Diana Guedes e harmonizada com cinco vinhos Poças, a degustação tem como opções o Ilha dos Mistérios, S. Miguel com cura especial 18 meses, Queijo da Beira Baixa DOP – Castelo Branco DOP, Cabra curado e Premium. A participação tem o custo de 45 euros por pessoa.

Para novembro, dia 20, está marcado um workshop de mixologia (30 euros) com coordenação do gerente do portuense The Royal Cocktail Club, Carlos Santiago. O objetivo é transmitir princípios básicos da área e receitas de cocktails feitos com vinho do Porto e vermute.

A 2 de dezembro tem lugar uma prova de doces e vinho à responsabilidade de Leonor Sousa Bastos, chef de pastelaria e autora do blogue Flagrante Delícia. Quem participa aprende mais sobre doçaria e como combiná-la com o vinho do produtor. A atividade tem o preço de 30 euros.

Realizam-se ainda provas de vinhos temáticas no mês de novembro para assinalar o São Martinho, com oferta de castanhas assadas. O magusto custa 18 euros e decorre de 7 a 13 de novembro, entre as 15 e as 18 horas. Já no Natal conhecem-se os vinhos de toda a gama Poças que melhor acompanham os pratos típicos da época, por 20 euros.

“Com estas atividades, desenhadas pela nossa equipa de enoturismo, pretendemos dinamizar o nosso Centro de Visitas e estar cada vez mais próximo dos nossos clientes”, afirma o CEO da Poças, Pedro Poças Pintão.

As marcações podem ser feitas através do site da Poças, via email ([email protected]) ou por telefone (223 203 257).