Planear e recordar com o livro “Viaja!”

“Viaja!”, de Monika Korpivova, é uma publicação que inspira a viajar e, ao mesmo tempo, é um convite para recordar os passeios feitos pelo país e pelo mundo, onde cada um pode escrever aquilo que mais o marcou.

Numa era em que as viagens são muitas vezes planeadas e registadas nos meios digitais, como telemóveis, computadores e tablets, o livro “Viaja!” convida a fazer estes dois processos de forma mais lenta e consciente, escrevendo à mão sonhos, inspirações, conhecimentos, descobertas, experiências, sabores e recordações.

Esta obra de grande formato, de Monika Korpivova, é destinada a viajantes que queiram planear as suas viagens pela Europa e pelo Mundo, em família, com amigos ou sozinhos, bem como recordar os momentos vividos, escrevendo sobre os lugares visitados, as comidas provadas e as experiências mais impactantes.

Monika refere que a ideia do livro “surgiu ao lembrar-me daquelas pessoas, que são como eu, que gostam de relembrar as suas viagens, mas que se vão esquecendo do que fizeram, do que experienciaram, dos lugares por onde passaram ou das comidas que provaram”.





A publicação apresenta uma capa dura, encadernação de qualidade e papel de alta gramagem, numa tentativa de o tornar resistente à passagem do tempo. Ao longo das suas 128 páginas, encontram-se três capítulos: dois grandes blocos chamados “Europa” e “Mundo”, e um mais pequeno destinado a “Outras Viagens”. Os dois capítulos principais estão desenhados de forma semelhante, com mapas dos países ou dos continentes, textos introdutórios sobre os mesmos, ilustrações de animais e especialidades gastronómicas típicas, e diversas listas para preencher (“quem participou da viagem”, “como estava o tempo”, “que especialidades provámos”, “o que vimos de interessante”).

Há ainda espaço para “documentação da viagem”, seja desenhos, bilhetes de transportes ou de museus, postais, fotografias ou mapas. “Viaja!” está à venda no site Familiam e nas lojas Fnac.

Viaja!

de Monika Korpivova

Familiam

128 páginas

PVP: 29,90 euros