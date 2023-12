Percorrer o Douro Vinhateiro a bordo de um “museu vivo”

A histórica linha ferroviária do Douro vai voltar a ser o caminho a percorrer pelo Comboio Presidencial, a partir de março de 2024, numa experiência que une história, cultura, vinho e gastronomia – com o chef Chakall.

Durante um dia inteiro de viagem, entre a Estação de São Bento, Porto, e o Pocinho, atravessa-se a paisagem duriense. E quem embarcar nesta aventura vai ficar a conhecer um dos mais singulares comboios históricos portugueses. Construído em 1890, funcionou entre 1910 e 1970 para transportar chefes de Estado e outras personalidades em viagens institucionais. Faz agora parte do Museu Nacional Ferroviário (MNF).

“O comboio foi restaurado pela CP há alguns anos, com o maior dos cuidados. Foi um restauro dinâmico, para permitir que pudesse ser utilizado. É uma espécie de museu vivo, um museu fora do museu”, considera Manuel Cabral, presidente da Fundação MNF, que esteve presente no Pocinho, na conferência de apresentação deste projeto, que arrancará em março de 2024 com a primeira de 20 viagens a realizar aos fins de semana.

Pedro Moreira, presidente da CP, explica que aqui “se alinharam vários objetivos”. Além da promoção dos caminhos-de-ferro nacionais, dá-se a conhecer a bordo “a gastronomia nacional e regional”, com um menu especialmente desenhado para esta experiência e que terá “um grande envolvimento da região”. Houve, assim, o cuidado de estabelecer parcerias com várias quintas do Douro, que irão fornecer o comboio de vinho e abrir portas para visitas e provas, e com produtores locais que fornecerão pão, enchidos, entre outros produtos.

Chakall é o chef responsável pelas propostas que saem da cozinha do comboio para a carruagem-restaurante. “Conheço muito bem esta região, pela qual já viajei imensas vezes”, conta o chef. Nas viagens de pesquisa que realizou nos últimos dois meses, “as amendoerias, as castanhas e as quintas” inspiraram o menu.

Esta não é a primeira vez que o Comboio Presidencial assume uma vocação turística. O projeto anterior, The Presidential Train, funcionou entre 2016 e 2022, sendo dinamizado pela empresa Lohad, que já não pertence ao projeto. O luxo, esse, é semelhante.

Comboio Presidencial

Estação de São Bento, Porto – Estação do Pocinho, Vila Nova de Foz Côa (e regresso)

Inclui bebidas, almoço, lanche e vários petiscos durante a viagem. Inclui ainda, entre outras propostas, animação musical ao vivo.

Preço: 750 euros (pré-reservas em cp.pt)