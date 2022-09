Octant Évora dá descanso a toda a família, a pouco tempo de Lisboa

O Octant Évora esconde-se no meio do montado, nos arredores da cidade, e convida a dias de puro descanso entre boas camas, sabores regionais e atividades para os mais pequenos. E é pet-friendly.

Entre a pequena barragem de Monte Novo e a orla das piscinas de contemplação do vale estendem-se caminhos, passadiços e prados que convidam a passeios longos, nos 11 hectares da Herdade do Perdiganito. Pontuada por 300 oliveiras, é aqui que se situa o Octant Évora (ex-Évora Farm Hotel), um dos oito hotéis desta nova marca de luxo com unidades nos Açores, Douro, Lousã, Alentejo e Algarve.

Neste cinco estrelas a pouco mais de uma hora de carro de Lisboa, nos arredores de Évora, a paisagem do montado e as tradições alentejanas são celebrados de diversas formas – a começar pelo uso de materiais como a madeira e a cortiça, e de cerâmicas brancas e azuis na decoração. No exterior, a quinta com horta e o pomar de citrinos dão significado à vida no campo, e são palco de atividades infantis.

Munidas de um cesto com maçãs, cenouras e restos de pão, as crianças podem alimentar cabras-anãs, ovelhas, porcos pretos, patos, galinhas e um pónei, com a supervisão do responsável da quinta e da horta, e de uma animadora. A pensar nas famílias que optam por tirar uns dias fora antes do período escolar, a receção do hotel tem mesas para os mais pequenos e há uma zona com jogos e consolas.

Já à mesa do restaurante À Terra, enquanto as crianças se deliciam com um menu à medida, os pais têm uma carta de jantar com sabores sazonais, bebidas e gins para explorar. Também há pizas e snacks. Na cozinha, o chef trabalha com produtos regionais e locais – muitas das frutas, legumes e ervas aromáticas são colhidos no hotel – e com receitas identitárias da região.

O Octant Évora dispõe de 56 quartos de várias tipologias – todas com zona de estar exterior – e 16 villas com varanda, terraço e piscina privados. Nos dias de calor pode-se mergulhar em duas piscinas exteriores, e no outono e inverno, as braçadas dão-se na piscina interior, aberta 24h por dia e que é exclusiva para adultos entre as 09h e as 13h. O hotel tem ainda ginásio, salas de tratamento, sauna e banho turco.

+ O que fazer à volta

Aprender tudo sobre os vinhos do Alentejo

A Rota dos Vinhos do Alentejo, um espaço moderno situado a meio caminho entre a Praça do Giraldo e o Templo Romano, no centro das muralhas de Évora, é um portal para o mundo da viticultura. A exposição dá a conhecer a história do vinho alentejano, a produção do vinho de talha, as castas-estrela da região e os tipos de solo, entre outros aspetos. Os 73 produtores aderentes à rota fazem-se representar com informações sobre as suas adegas e programas de enoturismo e pode-se fazer provas de vinhos no final (quatro vinhos a copo/5 euros por pessoa).