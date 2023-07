No novo Tivoli Alvor, as férias são com tudo incluído

O novo Tivoli Alvor Algarve Resort marca a estreia do grupo no regime de tudo incluído, que vem atraindo cada vez mais adeptos. Aqui a oferta diferencia-se com a possibilidade de comer em restaurantes locais e aceder a parques temáticos.

Saber que se tem comida e bebida disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar é, provavelmente, um dos maiores alívios para quem está de férias, e o que leva os turistas nacionais e estrangeiros a optar cada vez mais pelos hotéis com regime de tudo incluído. A celebrar 90 anos, o grupo Tivoli entrou também nesse campeonato e abriu no final de março o quinto hotel no Algarve e o primeiro do grupo a aplicar este modelo.

São 12 hectares com 491 quartos, restaurantes, bares, spa, ginásio e seis piscinas. Do total de quartos, 56 são Premium Family (com dois quartos) e quatro são suítes Premium. Renovados após o que foi, por pouco tempo, o hotel Pestana Alvor, têm uma decoração simples e elegante e varandas sobre o interior do resort. A agitação estival é grande, mas o tamanho do hotel permite que os hóspedes se distribuam. Enquanto as famílias entretêm as crianças numa piscina, os adultos encontram paz e sombra na piscina que lhes é destinada, gozando de um serviço de bebidas atento.

“As pessoas querem descansar nas férias”, reforça a diretora Mar Bayo, experiente em hotéis tudo incluído em Portugal e no estrangeiro. A comida está à distância de vários buffets, das 7.30 às 22.30 horas, e as bebidas podem ser pedidas até à meia-noite. O Essenze é o único espaço que serve todas as refeições. O Mad Med é de cozinha mediterrânica; o Carosello é uma viagem a Itália; e o Roastic dedica-se a carne e peixe grelhados. Nestes, além do menu, há buffet com entradas e sobremesas.

Jantar numa seleção de restaurantes locais e noutros dos hotéis Tivoli foi a forma de o grupo fazer por se diferenciar dos congéneres. Quem optar pelo serviço Premium (que pode ser adicionado por 20 euros/pessoa/noite) faz check-in e check-out numa tenda exterior, tem garantida a reposição gratuita do minibar, massagem relaxante no spa e pequeno-almoço em área reservada. Quem quiser ir a banhos de mar pode apanhar um comboio vaivém que parte a cada meia hora em direção à praia de Alvor.

Em estadas de sete ou mais noites, os hóspedes podem passar um dia nos parques do Zoo de Lagos, Zoomarine e Slide&Splash. Não é que faltem atividades no hotel: para crianças dos quatro aos 12 anos há sala de jogos, piscina com escorregas, parque infantil e minigolfe. Os adolescentes podem jogar futebol, padel e ténis. No centro de bem-estar funcionam quatro salas de massagem, ginásio, piscina interior, sauna, banho turco e jacúzi. À noite há espetáculos variados no bar Shore, seguidos de DJ.