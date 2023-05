Na Casa das Bifanas em Valongo come-se petiscos ao balcão

A história da Casa das Bifanas escreve-se há quase 20 anos, com clientes que ali chegam vindos de todo o país. A especialidade são as bifanas, mas há outras propostas para comer ao balcão.

Entre as 10 da manhã e as 10 da noite, os pedidos não cessam na Casa das Bifanas. Mas o serviço expedito não deixa ninguém à espera muito tempo, mesmo quando em horas de maior afluência, trabalhadores da indústria e da construção civil, advogados, futebolistas, atores, políticos e músicos acabam por formar fila à porta. É aquilo a que João Rebelo, um dos sócios da casa, ao lado de Luís Silva, chama “um caso de exceção”, provando que “o sucesso também se faz na periferia”, como o comprovam as visitas de clientes provenientes do Porto, Amarante, Chaves, Baião e Lisboa.

Servidas numa pequena casa térrea em pedra, desde 2004, ano em que António Fidalgo, ex-funcionário do Conga abriu o negócio, as bifanas recheiam cerca de mil pães por dia, produzidos pela Padaria de Susão. A receita, feita em exclusivo para a Casa das Bifanas, foi aperfeiçoada até o pão se apresentar suave por dentro e bem crocante por fora. O suficiente para aguentar o molho alaranjado – à base de cerveja, banha de porco, picante caseiro e sal – que envolve as finas fatias da carne de porco portuguesa que ali chega. São cerca de 160 kgs por dia, de pás e presuntos, que ficam a marinar mais de dez horas, sendo virados várias vezes para adquirirem o sabor de forma homogénea.

A casa é de bifanas mas há mais uma meia dúzia de produtos para pedir, como a sopa com molho de bifana, as papas de sarrabulho (ao sábado), a francesinha, o cachorro, o combinado e as codornizes, tudo acompanhado por cerveja.

Propostas que enchem o exíguo balcão, onde os clientes comem de pé, quase ombro com ombro, enquanto apreciam a azáfama da preparação dos petiscos. A proximidade entre quem está dos dois lados do balcão acaba por criar “muita cumplicidade”, garante João. Quem quiser comer sentado, pode fazê-lo dentro do espaço ou na esplanada coberta.

Este ano, a Casa das Bifanas vai estrear uma rulote, levando a sua especialidade a festas em Sobrado, Campo e Paços de Ferreira.