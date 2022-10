Monumental Tour apresenta este sábado um espetáculo de música eletrónica e vídeo mapping em Lisboa

A Praça do Município é o palco da despedida da Temporada Cruzada Portugal-França.

O criador do Monumental Tour, Michael Canitrot, é cabeça de cartaz e sobe ao palco às 22.30 horas. No alinhamento do DJ e produtor francês estará o seu novo single, “Take it back”, numa versão preparada para o evento. E porque o mote é, de acordo com a nota de imprensa, “criar um diálogo entre monumentos centenários e novas tecnologias”, durante a atuação a fachada da Câmara Municipal de Lisboa é iluminada com projeções de vídeo mapping criadas por artistas visuais da AV Extended.

A programação, que tem início às 20.30 horas, conta também com nomes nacionais, caso dos DJ Diana Oliveira e Xino e da artista visual Vanessa Teodoro.

A iniciativa tem entrada gratuita e pretende celebrar o fim da edição de 2022 da Temporada Cruzada Portugal-França.