Mergulhos em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano

Cercada pelas altas falésias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a Praia da Zambujeira do Mar é um dos areais locais de eleição, colada à vila que a batiza. Há uma década, tornou-se numa das 7 Maravilhas de Portugal.

A proximidade à vila da Zambujeira do Mar, situada no topo de arribas em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, torna-a num dos areais mais procurados desta região durante o verão, ainda mais em agosto, quando acontece o vizinho festival Meo Sudoeste.

Cercado de altas falésias, o areal da Praia da Zambujeira do Mar tem capacidade para 900 banhistas, mas, além da extensão do seu areal, tem na versatilidade outra das suas mais-valias: com recipientes de lixo, chuveiros, equipamento para primeiros socorros, instalações sanitárias, estacionamento para automóveis e bicicletas, acesso a pessoas com mobilidade condicionada e o selo da Bandeira Azul, pela qualidade da água e presença de nadadores-salvadores na época balnear.

Além disso, entre pausas para mergulhos e banhos de sol, vale a pena espreitar os painéis informativos junto à praia, como o que se refere ao mundo das algas e das técnicas da apanha das mesmas, ali na região. Já o mar que banha a Zambujeira, agitado por vezes, convida à prática habitual de surf e bodyboard.

À chegada ou à saída, é tempo para uma pausa no topo da arriba norte da praia, onde se situa a Capela da Nossa Senhora do Mar – construída nos anos 1960 em homenagem à padroeira da Zambujeira – e um amplo miradouro com vista desafogada, não só para a praia, como para o vasto Atlântico. Um local ideal para se assistir ao por-do-sol, por exemplo.

Seguindo pela vila, num passeio entre as típicas casas caiadas, não faltam opções para prolongar o lazer. É o caso do novo alojamento local Azul, que soma oito quartos duplos com vista-mar ou para falésias. Se o assunto for marisco, não há como fugir ao clássico A Barca Tranquitanas, onde se serve a sua já conhecida feijoada de búzios, o choco frito com amêijoas ou peixe na grelha, como o sargo, um dos reis da costa local.

Uma praia vencedora

Há precisamente uma década, a Praia da Zambujeira do Mar foi uma das sete vencedoras do concurso 7 Maravilhas de Portugal 2012, neste ano dedicado aos areais do país.

Acesso a deficientes – SIM

Bandeira Azul – SIM

WC e chuveiros – SIM

Estacionamento – SIM