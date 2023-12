Marca Vinte Vinte ganha 10 medalhas nos prémios da Academy of Chocolate

Produzidos em Vila Nova de Gaia, na fábrica do Museu do Chocolate, do WOW, os chocolates arrecadaram duas medalhas de ouro, sete medalhas de prata e uma medalha de bronze. Os resultados foram anunciados hoje, dia 15 de dezembro.

As duas tabletes vencedoras do Ouro são Edições Limitadas, apenas disponíveis na loja Vinte Vinte, no museu The Chocolate Story. São ambos de chocolate negro, um com 65% de cacau do Perú e outro 70% cacau de Madagáscar.

Pedro Araújo, o mestre chocolateiro responsável pela criação e pelo desenvolvimento dos chocolates Vinte Vinte, afirma em comunicado: “estamos muito felizes porque em três anos de existência da marca, já arrecadámos 29 prémios, este ano foram 10, dois deles, ouro. É um motivo de orgulho muito grande. Do Porto para o mundo, reconhecidamente estamos a produzir mais do que chocolate, estamos a produzir qualidade.”

A Vinte Vinte Chocolate, nasceu em novembro de 2020, data em que apresentou quatro gamas de produto: Classic, Fusion, Cacau Intensity e Grand Cru, completando ainda a sua oferta com Caixas de Bombons, Latas com Trufas de Vinho do Porto ou Clássicas e ainda Cacau em nibs e em pó. Desde então já lançou outros produtos, como, por exemplo, a caixa de harmonização de chocolate e vinho do Porto, que neste Natal tem sido a maior escolha dos consumidores.

Para além dos dois ouros, as medalhas de prata foram atribuídas aos seguintes chocolates: Grand Cru 70% México Finca La Rioja, Cacau Intensity 100% Perú, as edições limitadas de chocolate negro 75% Perú, 70% Perú, 75% Madagáscar, 65% Madagáscar e Fusion com Flor de Sal.

Todos estes chocolates estão à venda na loja física da Vinte Vinte e alguns itens na loja online. Os chocolates da Vinte Vinte estão ainda à venda na maioria das lojas da especialidade.