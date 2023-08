Figueiró dos Vinhos recebe festival de artes de rua e não só

Entre 12 e 20 de agosto, Figueiró dos Vinhos recebe Fazunchar, um festival de várias artes.

Pinturas murais, residências artísticas, workshops, visitas guiadas, exposições e concertos estão em destaque na 5.ª edição do Fazunchar, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos e com a curadoria e coorganização da plataforma de intervenção artística Mistaker Maker.

Alguns relevantes artistas nacionais e internacionais de diferentes áreas são convidados do festival: Mário Belém, Jaune, Daniela Guerreiro, Giuliane Sampaio e Marta Lapeña, na pintura mural; Ana Lua Caiano e Stereossauro na música.

No que se refere à pintura mural, programação central da festa, além do português Mário Belém e do belga Jaune, estarão são convidados Daniela Guerreiro (PT), Giuliane Sampanio (BR) e Marta Lapeña (ES). Todos eles vão deixar nas paredes do concelho de Figueiró dos Vinhos “o seu olhar pessoal sobre este território e as suas gentes”, diz a organização.

Uma novidade desta edição é a ação “Fazafunchar faz a Festa”. Esta acontece no âmbito do 10.º aniversário do Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos. A Terractividade (associação recreativa e cultural local) foi desafiada a juntar-se a esta iniciativa e o resultado são nove horas de eventos, com a apresentação do livro “Muro”, de João Pedro Vala, o singular momento Traços e Acordes, que junta no mesmo espaço e tempo a música de Mouzelo e Nuno Sá, papéis, lápis e copos, e uma roda de conversa, onde artistas e comunidade se sentam para debater a temática Arte e Comunidade. O dia com música: dj locais e um concerto de Stereossauro.

O festival conta este ano com a apresentação de três exposições: “De Tempos a Tempos”, o resultado das residências artísticas de fotografia das edições 2021 e 2022, pelo fotógrafo portuense Miguel Oliveira; “Quais as Cores de Figueiró dos Vinhos?”, criação comunitária dos papéis marmoreados que serviriam de base para a identidade gráfica desta edição; a exposição “Ilustrar Malhoa”, que desde a primeira edição da festa lançou o desafio a reconhecidos ilustradores portugueses – Ana Seixas, André da Loba, André Letria, Margarida Girão, Mariana Rio, Tiago Galo, Carolina Maria, Teresa Rego e Lourenço Providência – para ilustrar alguns dos trabalhos do pintor José Malhoa.