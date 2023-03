Festival Internacional do Ouriço-do-Mar de volta à Ericeira

Nesta sétima edição, entre 10 e 19 de março, o festival conta com oficinas de ciência, mostra gastronómica, show cookings e muitas provas.

Organizada pelo consultor Nuno Nobre e pela Câmara Municipal de Mafra, a sétima edição do Festival Internacional do Ouriço-do-Mar tem como objetivo dar a conhecer um produto por vezes descrito como o “caviar de Portugal”.

À exceção de uma mostra gastronómica que tem lugar em 25 restaurantes da região, as atividades do festival decorrem no Mercado Municipal da Ericeira.

Esta edição traz uma novidade: a realização de oficinas de ciência, nos sábados 11 e 18, entre as 10 e as 12 horas. A manhã do dia 11 conta com uma aula prática, com um aquário com ouriços e amostras de rações para os alimentar, ao passo que no dia 18 fala-se a fundo sobre características da espécie.

Durante as tardes dos dois fins de semana do festival vão ser realizados 12 show cookings. Além do ouriço, vão ser incluídos produtos locais, com cervejas artesanais e vinhos da região a acompanhar.

Entre os chefs presentes, destaca-se o grego Athanasios Kargatzidis, do Costa Fria, na Ericeira; a peruana Valéria Olivari, do restaurante Las Cholas, em Lisboa; e Tony Salgado, do Hotel Pestana Palácio do Freixo, no Porto.

Como a época alta dos ouriços não se circunscreve a março, o próximo mês conta com a iniciativa da Ouriçaria Em Abril Ouriços Mil, na qual chefs vão confecionar jantares exclusivos, denominados Sea Urchin Signature Sessions.