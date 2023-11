Festival de vinhos Enóphilo de regresso ao Porto para a sua 20ª edição

Sábado, dia 18, entre as 15h e as 20h, o Enóphilo Wine Fest regressa ao Hotel Crowne Plaza, no Porto. O evento contará com 35 produtores, mais de 350 vinhos à prova e três provas especiais.

Em oito anos, este é a 20ª edição do Enóphilo em termos nacionais. Luís Gradíssimo, que a celebração do número redondo “se estenda a todos os participantes do evento: produtores, visitantes, enófilos e profissionais”.

Presentes estarão 35 produtores de todas as regiões vitivinícolas portuguesas, que terão mais de 350 vinhos em prova. Haverá três provas especiais, uma dedicada a espumantes, Brut Experience: Os melhores de 2023, outra aos vinhos do Algarve, “um mundo para descobrir”, e também “Sabor com história: Vinho de Talha DOC Alentejo”.

Os bilhetes custam de 15 euros em pré-venda (até dia 17 de Novembro), e cada prova especial pode ser reservada por 10 euros, limitada a 20 participantes. Os bilhetes encontram-se à venda na Ticketline (ticketline.sapo.pt/evento/enophilo-wine-fest-2023-porto-74900) ou nos locais habituais (FNAC, Worten, etc.), podendo também ser adquiridos à entrada do evento por 20 euros.

Enóphilo Wine Fest Porto

18 de novembro;

Hotel Crowne Plaza (Av. da Boavista 1466, Porto)

Preços: 15 euros; 10 euros cada prova especial, em pré-venda

Entrada geral: 20 euros no dia do evento