Essência do Vinho Lisboa: 23.ª edição, novo nome

O evento vínico promovido desde 1999 pela "Revista de Vinhos" congrega lançamentos, provas comentadas, duelos entre castas e produtores nacionais e estrangeiros. Acontece de sábado 22 a domingo 24 no Centro de Congressos da Junqueira.

A programação diária do Essência do Vinho Lisboa (que, nas 22 edições anteriores, se chamou Encontro com Vinhos) inclui provas comentadas a cargo de produtores e enólogos. A nível nacional, há provas dedicadas à Beira Interior, Lisboa, Vinhos Verdes, Bairrada, Dão e Trás-os-Montes. O elenco internacional aponta os holofotes à Eslovénia e à Borgonha, às regiões de Rioja e Champagne.

Há também conversas com sommeliers nas quais se debatem diversos estilos e tipologias de vinhos. Com Rodolfo Tristão haverá, em três sessões, recomendações de vinhos brancos, tintos e fortificados. Com Manuel Moreira aborda-se “Alijó: Vinhos dos Altos”. E com António José Lopes tratam-se os espumantes Millésime.

Já nas sessões de Taste Drive haverá dois vinhos em confronto, sendo eleito um vencedor pelo público participante. Confrontam-se o vinho Alvarinho com o Loureiro, espumante datado e Non Millésime, vinho do Porto e da Madeira, Azal com Avesso, Castelão com Touriga Nacional e o vinho de Carcavelos com o moscatel de Setúbal.

Esta iniciativa, que conta com vinhos de colheitas antigas e recém-chegados ao mercado, dispõe também de um espaço dedicado à gastronomia. Estão presentes os restaurantes Boutique do Chocolate, Fromagerie Maítre Renard, Ginga d’Óbidos, Ostras sobre Rodas, Sabor Serrano e Varofumeiro.

Sábado 22 e domingo 23, o evento abre portas ao público pelas 15 horas e decorre até às 21 horas. Segunda 24, o Essência do Vinho Lisboa acontece das 11 às 18 horas, é reservado a profissionais e sujeito a inscrição prévia. Os bilhetes têm o custo de 15 euros e podem ser adquiridos no site da iniciativa.