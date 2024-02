Em Óbidos, o hotel The Literary Man é o paraíso dos bibliófilos

Com 70 mil títulos, The Literary Man, em Óbidos, é, provavelmente, um dos hotéis com mais livros do mundo. Quem o diz é a proprietária Marta Garcia, que cresceu entre estas paredes, que quase foram um convento

Corria o ano de 1830 quando se ergueu um convento ao lado do castelo da vila medieval de Óbidos. Mas a Guerra Civil que opôs liberais e miguelistas, entre 1832 e 1834, impugnou o destino do edifício, que nunca chegou a desempenhar a função inicial. Depois de ter sido casa particular, foi adquirido por uma família francesa que dele fez hotel, em 1965. “A Estalagem do Convento foi, depois, nos anos 80, comprada pelo meu pai”, conta Marta Garcia, atual proprietária. “Na verdade, cresci entre estas paredes.”

A ideia de fazer do espaço um local dedicado aos amantes de livros e literatura surgiu bem mais tarde. “Fizemos obras, alargámos as áreas do público e em 2015 reabrimos como The Literary Man”, conta. Ficou, assim, alinhado com o desenvolvimento da vila como destino literário. Nesse mesmo ano teve lugar a primeira edição do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos e a vila ganhou o título Cidade Literária, como parte do programa Rede de Cidades Criativas, da UNESCO.





“Achámos que fazia falta um espaço como este, com acomodação, restaurante, bar e outros espaços que recebem eventos do Folio”, afirma Marta. Os primeiros livros que vieram preencher as estantes do hotel chegaram dos Estados Unidos da América e do Reino Unido. Assim, no início, a maior parte da coleção era em inglês. Mas sendo uma biblioteca “dinâmica e interativa”, já mudou muito nestes nove anos.

Quem por lá passa pode deixar um livro, trocar por outro ou comprar algum título a preço simbólico. E há obras para todos os gostos e interesses, como livros de história, direito, arquitetura, literatura para crianças, muita ficção e poesia, de autores clássicos e contemporâneos. E tudo em diversas línguas. Os livros encontram-se espalhados por todo o hotel: no salão, onde se pode ler ao calor da lareira, mas também nos corredores, no restaurante (os pratos também têm inspiração literária), no bar de gin, ou na cozinha onde se realizam os showcookings.

Atualmente, “o jardim que estava subaproveitado” encontra-se em obras para receber música ao vivo entre outros eventos, já no próximo verão.

Pratos que evocam histórias

O chef Tiago Veríssimo desenhou vários pratos inspirados em obras literárias. A Balada do Mar Salgado, de Corto Maltese, é um prato de polvo fumado com puré de abóbora e batata assada. O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, é feito de barriga de leitão com molho de laranja, batata frita e grelos. A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen, faz-se com tataki de atum braseado com esmagada de batata e coentros. Só para dar alguns exemplos.

The Literary Man

Rua D. João d`Ornelas, Óbidos

Tel.: 262 959 217

Web: theliteraryman.pt

Preços: desde 85 euros (com pequeno-almoço)