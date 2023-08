Ecovia do Vez, um património de todos com água farta

Investe-se por passadiços de madeira e caminhos de pedra e terra batida, por entre vegetação ao longo dos rios Vez e Lima. É um mar de verde.



O som da água a correr por entre pedras e vegetação é música que ambienta praticamente todo o percurso da Ecovia do Vez, que atravessa a totalidade do concelho de Arcos de Valdevez.

Num dos extremos encontra-se a freguesia de Jolda-S. Paio, onde as águas do rio Vez se misturam com as do Lima, na fronteira com Ponte de Lima. No outro, Sistelo, a aldeia serrana que deslumbra com os seus socalcos candidatos a Património Mundial da UNESCO.

O caminho serpenteia por entre o verde e longos passadiços de madeira, troços de terra batida, empedrado estilo calçada, rochas incrustadas aleatoriamente no chão de terra batida e até alcatrão. Pede habilidade nos pedais, ou então sapatilhas confortáveis com sola antiderrapante. E, claro, pulmões para respirar ar puro e olhos bem abertos para admirar e fotografar a paisagem.