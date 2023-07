Dote chega ao Porto para homenagear a tradição das cervejarias

As cervejarias tradicionais - lisboetas e portuenses - são a inspiração do Dote, restaurante que, depois do sucesso na capital e arredores, chega agora à Invicta com uma carta diferenciada.

Nos vários restaurantes Dote situados em Lisboa, Odivelas e Oeiras, a francesinha é a estrela. De várias formas, feitios e sabores, o petisco portuense obteve grande sucesso a sul. Agora, os proprietários Paulo Freitas e Eugénia Teixeira rumaram a norte, de onde são originários, para apostar numa cervejaria diferente.

Para tal, contrataram o chef Álvaro Costa (ex-Porto Palácio e Palácio do Freixo, entre outros), que conhece bem a histórias das cervejarias típicas de Lisboa e do Porto. Ao contrário das anteriores, a Dote do Porto é uma mistura de vários conceitos daqueles espaços. “Está ligada à tradição das cervejarias portuenses, onde o marisco, além da francesinha, reina”, refere o chef. As referências às cervejarias lisboetas aparecem com o bife especial com “molho secreto”. Este é uma recuperação “de uma receita de molho cervejeiro à moda antiga”.





A francesinha está aqui em duas versões apenas, à moda do Porto, com “os sabores que nos levam a viajar a outros tempos”, e à poveira. A primeira é uma francesinha “sem dogmas nem invenções”. A salsicha e a linguiça são as da Salsicharia Leandro, leva bife macio de vaca, fiambre e é terminada com queijo e molho picante q.b. que deve ser servido muito quente (é receita de Eugénia). A francesinha à Poveira, criada ainda nos anos 1960 no café Guarda-Sol, na Póvoa de Varzim, é inspirada na portuense mas mais pensada para se comer à mão. Linguiça, fiambre e queijo recheiam um pão cacete e o molho é apenas pincelado por cima.

Quanto aos mariscos, há gambas com diferentes molhos, medalhões de lagosta, sapateira ou santola recheada, entre outras sugestões. Quem quiser apostar nas entradas tem muito por onde escolher: pimentos de Padrón, lulinhas crocantes, chocos à setubalense (mais conhecidos como choco frito), presuntos e queijos.





Secretos de porco ibérico, rabo de boi com cerveja preta e posta de vitela com molho bearnês são outras propostas, não faltando várias opções de pratos vegetarianos. “Porque isto é uma cervejaria moderna e inclusiva”, remata o chef.

Apesar de ser cervejaria, não falta uma carta de vinhos elaborada com cuidado, com referências menos convencionais.