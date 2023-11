Crónica de Luísa Marinho: Desventuras doces na cozinha

As minhas tentativas de confecionar qualquer tipo de doçaria nunca chegaram a bom porto. E não percebo porquê.

Uma das minhas primeiras tentativas de cozinhar um doce aconteceu ainda na adolescência. Seria um sábado – ou um domingo – e estava sozinha em casa. Não me recordo das circunstâncias que me deixaram assim, quando o resto da família foi passar uma tarde em passeio.

Lembro-me, sim, que quis preparar uma surpresa para quando chegassem ao final do dia. E como os meus interesses passavam, na época, por aprender a cozinhar, logo me lembrei de preparar algo que nunca tinha feito: um pudim. A quantidade de laranjas na fruteira justificava usá-las e fui buscar uma receita já não sei a que livro que andava lá pela cozinha. Nessa tarde, espremi muitas laranjas e abri muitos ovos, sem noção do desastre que se seguiria. Não sabia no que me estava a meter e já não sei exatamente o que correu mal. Segui a receita à risca, acho. O problema terá sido na altura de escolher a forma. Escolhi – vá-se lá saber porquê – uma daquelas formas desmontáveis para bolos. Provavelmente não a fechei bem, pois toda aquela mistura líquida que demorou horas a preparar se começou a espalhar pelo forno. Alastrou-se pela casa um certo cheiro a laranja e ovos queimados.

Um pouco incrédula, lá tratei de mitigar os danos. Limpei o forno, arrumei a cozinha de toda a confusão instalada. Claro que já não dava para repor as laranjas nem os ovos nem o açúcar. Um pouco de aroma a laranja queimada ainda se sentia quando os meus pais chegaram a casa. Confessei, com angústia e frustração, a minha desventura culinária. Com lágrimas nos olhos, pedi desculpa pelo desperdício. A minha mãe teve pena de mim, com certeza, pois, mesmo com ar de estupefação, só disse “deixa lá”.

Depois disso, nunca mais arrisquei fazer um pudim. Tentei bolos. E como ajudar a mãe, batendo claras em castelo ou derretendo manteiga em açúcar me pareciam tarefas fáceis, lá tentei uma vez ou outra fazer um bolo de raiz. Nunca me correram bem. A minha última tentativa entusiasmada de o fazer foi para um aniversário da minha irmã. Uma tarde inteira a preparar um banalíssimo bolo de iogurte, vendido sempre nas receitas como “simples” e “rápido” de fazer. Primeira tentativa, o bolo não cresceu. Segunda, voltou a não crescer. Terceira e última, cresceu mas ficou mal cozido. Já não havia mais tempo e lá teve de ser este o bolo de aniversário.

Uma vez, tentei também fazer arroz-doce, um dos meus doces favoritos, principalmente à mesa de Natal. Mas isso fica para outra crónica.