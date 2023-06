Crítica de Fernando Melo: O mar e a mesa no Clube de Vela na Costa Nova

Existe desde há muito o Clube de Vela na Costa Nova do Prado, em Ílhavo, e alberga o restaurante com o mesmo nome, favorito de bastantes. A empreitada gastronómica proporciona um dos mais belos passeios nacionais de carro e o conteúdo é de excelência, bem governado pelo chef Wilson Almeida. Oferta vínica muito especial.

Estamos perto de Aveiro, em plena ria, na estreita língua de terra que logo ali oferece o mar historicamente importante nas artes do bacalhau e respetivo receituário. Enguias, raia e peixes diversos encontram aqui declinações difíceis de encontrar num mesmo ponto geográfico. Pedro Almeida Santos, empresário experimentado de restauração e distribuição de vinhos, é o proprietário do Clube de Vela e teve como primeira medida reter quem quisesse ficar após a operação financeira se concretizar. Na última visita, fui dar com Rosa Fonseca na cozinha (30 anos de casa), e na sala Juka Garcia, antiga proprietária, 25 anos de casa, e Paulo Jorge, 28. A casa está luminosa e ganhou toada moderna, mais orientada para a ria. O chef Wilson Almeida é irmão do proprietário e profundo conhecedor de receituário e produto. Casa sólida, portanto.

Por que vamos? Frescura e qualidade irrepreensíveis. Podemos enveredar pela mariscada do clube (100 euros, duas pessoas), com a assessoria de bom branco e bem fresco está a tarefa desenhada, ou escolhemos pratos marisqueiros supinamente executados. É o caso por exemplo da massada de marisco (25 euros), mais a contento e contida. A açorda de gambas (22 euros) é copiosamente servida, muito saborosa, e claro que revisitei com prazer o prato que eu ali mais pedia antes da nova gestão. Atesto que o mais difícil está conseguido, provando que fixar o pessoal em casa de freguesia feita é mesmo o mais importante. Antes da rendição, há que conferir algumas entradas, como as geniais enguias fritas com molho de escabeche (19 euros), petisco dos anjos. Exemplares os sames – ou samos – fritos (17 euros) assim como as línguas (17 euros) de bacalhau, ambos primorosamente executados, rigor no processamento e muito sabor.

Cândidos e raros são os filetes de sardinha marinados (12 euros) homenagem mais que justa à iguaria que grassa nas conserveiras da região, produto filetado e muito bem temperado. Adorei as ostras ao natural (35 euros/quilo), autêntico festival de frescura. Aquilata-se a pujança da cozinha quando se prova os magistrais pratos que são a caldeirada de enguias e sua moira (48 euros, duas pessoas) e o bacalhau à mariscador (44 euros, duas pessoas). O primeiro provém da grande tradição da cozinha de pescador, o segundo tem alma no bacalhau frito à moda de Braga mas vai mais além, orlado de bivalves e camarão. Há bifes e sobremesas de truz – numa próxima a toada será carnívora, mas a lista do que quero ainda provar é longa. Muito mar.

A refeição ideal

Presunto ibérico (100g, 17 euros)

Ostras ao natural (35 euros/kg)

Pastel de bacalhau (1,50 euros/un.)

Sames fritos (17 euros)

Enguias fritas com molho de escabece (19 euros)

Amêijoas à Bulhão Pato (21,50 euros)

Açorda de gambas (22 euros)

Bife com alho e louro (19 euros)

Bolo de bolacha D. Amélia (6,50 euros)