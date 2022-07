Cozinha sem desperdício no dia-a-dia

Mais de cem pratos para fazer a partir de ingredientes de base vegetal, cheios de cor e sabor, e segundo um propósito de aproveitamento máximo - é assim o novo livro de Gabriela Oliveira.

Simplificar o dia-a-dia, fazer render o que há no frigorífico, evitando o desperdício e praticando o reaproveitamento são os propósitos deste livro – o oitavo da série “Cozinha vegetariana” e o nono de Gabriela Oliveira. Neste “Cozinha vegetariana para ganhar tempo”, a autora propõe criar três receitas diferentes a partir do mesmo ingrediente, seja para usar no dia ou guardar e congelar para seguintes ocasiões.

Entre as mais de cem receitas há molhos e massas de preparação caseira, pratos com leguminosas e hortícolas, sugestões com soja, tofu, seitan e tempeh e ainda com cereais.

O livro é, conforme o apresenta a autora, “um convite a explorar e a transformar ingredientes simples de origem vegetal em pratos saborosos, plenos de vida e cheios de cor, revisitando diferentes culturas gastronómicas, ganhando tempo, maximizando recursos e evitando o desperdício”. No conjunto de receitas, encontra ingredientes presentes na cultura mediterrânica, assim como os bem conhecidos tofu ou seitan da culinária vegetariana do mundo.

Segundo o método de três receitas por ingrediente, a mesma beringela que serve para fazer à parmigiana no forno (a receita que pode ver nesta página), é também a base de uma moussaka ou é recheada com chili. No capítulo das hortícolas, encontra migas e rolinhos de couve, tortilha e nhoque de batata, piza de batata-doce ou pataniscas de abóbora e rúcula (e o livro sugere algumas variações de pataniscas, já agora). Pode ainda contar com pães, panquecas e pastéis, e ainda compotas. Há sopas e ensopados, ramen e bowls, que se misturam com rojões, espetadas e quebabs.

As primeiras páginas, porém, estão cheias de dicas e informações úteis sobre aqueles ingredientes e a sua confecção. Indica aqueles que deve ter na despensa, no frigorífico e no congelador; informa sobre os tempos adequados de demolha; como escolher ou como preparar; e ainda inclui uma lista dos mais usados e o seu valor nutricional. Uma boa ajuda para quem quer começar a cozinhar mais “verde” ou um bom auxiliar de memória para quem já pratica estas artes.

BERINGELA À PARMIGIANA

Para 4 pessoas

(Receita da página 190)

Ingredientes

1 beringela (fina e longa, 300 g)

2 tomates-chuchas maduros

3 dentes de alho

100 g de queijo vegan (de amêndoa ou outro)

1 cháv. de molho de tomate

2 c. sopa de parmesão de

amêndoa ou amêndoa ralada, para polvilhar

orégãos, pimenta preta, sal e azeite q.b.

Modo de preparação

Com uma faca afiada, fatie a beringela até ¾ de profundidade, deixando a base inteira para obter o efeito de leque. Corte o tomate em rodelas finas e pique o alho; corte o queijo em fatias pequenas ou meias luas.

Disponha a beringela num prato de forno, pincele-a com azeite e salpique-a com sal, orégãos e pimenta. Distribua as rodelas de tomate, o alho picado e as fatias de queijo, alternadamente, nas cavidades da beringela. Cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 220° C durante cerca de 40 minutos; se necessário, cubra com papel vegetal. Nos minutos finais, adicione o parmesão de amêndoa. Sirva com uma salada verde generosa.