Cozinha de topo com os sabores da Madeira

O restaurante Il Gallo d’Oro, inserido no hotel de luxo The Cliff Bay, acaba de renovar as duas estrelas Michelin, a que se soma a estrela verde. Há horta própria para alimentar a casa, e novidades de alojamento junto ao mar.

Os produtos da Madeira brilham à mesa do Il Gallo d’Oro, o único restaurante insular com duas estrelas Michelin (acabadas de renovar) e um dos poucos, a nível nacional, distinguidos com a estrela verde. Para a conquista e manutenção desta última, ligada a práticas de sustentabilidade e introduzida mais recentemente, muito terá contribuído a criação de uma horta própria, onde crescem legumes, frutos e ervas aromáticas. Produtos locais e de época, portanto, postos ao serviço da alta gastronomia e aproveitados para múltiplos fins, contra o desperdício. Em rigor, a horta é do grupo PortoBay, que tem sede na ilha, e o Il Gallo d’Oro insere-se numa das suas unidades hoteleiras, no Funchal: The Cliff Bay, um cinco estrelas debruçado sobre o Atlântico.

O Il Gallo d’ Oro propõe uma cozinha aromática, de inspiração ibérica e mediterrânica, assente em técnicas francesas, ou não tivesse no leme, desde 2004, o chef Benoît Sinthon. Atualmente, disponibiliza dois menus que incluem, claro, sabores madeirenses: o “Terroir”, bastante focado nos ingredientes da ilha; e o “Top Experience”, que alia essas matérias-primas a outras, de diferentes pontos da Europa e consideradas de topo. A oferta é adaptável a clientes vegetarianos e, para uma experiência ainda mais marcante, de cozinha ao vivo, basta reservar a “mesa do chefe”.

Dentro daquele universo, há ainda diversas opções de estadia. A mais recente, inaugurada em agosto, é La Villa at The Cliff Bay, uma villa moderna e luxuosa, cedida por inteiro – tem quatro quartos, seis casas de banho, salas de jantar e de estar, cozinha equipada, jardim, piscina e solário. Os hóspedes gozam de privacidade sem abdicar das comodidades do The Cliff Bay, como acesso direto ao mar, ao ginásio ou ao spa, sem esquecer os bares e restaurantes.