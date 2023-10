Comer em conta no Benedito Brunch, na zona histórica de Guimarães

Numa das principais ruas do centro histórico da Cidade Berço encontra-se o Benedito Brunch, um espaço para combinar o pequeno-almoço com o almoço, mas também para comer uma refeição completa, a meio do dia, a custos controlados.

O negócio é o resultado da acumulação de experiências na área dos restaurantes e da hotelaria por parte de Simão Silva, de 30 anos, e do seu sócio, Flávio Duarte. Os dois foram alunos de gestão na Universidade do Minho e ambos saíram do país em programas de Erasmus. “Gostei da experiência que tive na Dinamarca e quando terminei o curso acabei por voltar”, conta Simão. O colega, agora sócio, fez o mesmo, embora tenha ido para a Alemanha.

Sem conseguir arranjar emprego na área da gestão, Simão chegou a ter quatro trabalhos, a tempo parcial, em restaurantes. “Lavava pratos, servia às mesas, enfim, fazia o que aparecia”, recorda. Acabou por ir trabalhar para o Generator, um grande hostel, com mais de 700 camas, no centro de Copenhaga. Ali, as habilitações em gestão começaram a valer pontos, já que chegou a responsável pela cozinha. “Ao fim de algum tempo, porque queria ter contacto com pessoas, passei para o bar, um dos mais hype na cidade”, conta. Quando teve que decidir entre um mestrado e um programa de estágio numa cadeia hoteleira internacional, optou pela segunda opção. Foi assim que chegou aos 30 anos com experiência de trabalho em hotéis cinco estrelas plus em Paris, Amesterdão, Barcelona e Londres.

Foi a pandemia e o confinamento que trouxe Simão de volta a casa e que o fez repensar os objetivos. “Decidi desenvolver um conceito que me permitisse conciliar a vida familiar e o gosto pela restauração. Não só para mim, mas para a equipa. Não trabalhamos depois das 19 horas e ninguém faz horários partidos.” O brunch, diz, era algo que ainda faltava em Portugal, “sobretudo com este conceito que é simultaneamente descontraído e requintado”. Juntou o dinheiro que tinha amealhado na diáspora com o do colega e, em fevereiro de 2022, arriscaram num espaço a um passo do coração do centro histórico de Guimarães. “Crescemos e, passado um ano, abrimos um segundo espaço em Barcelos e o objetivo é continuar a crescer.”





Para uma casa que não tem preços proibitivos, o Benedito Brunch tem detalhes que fazem a diferença, como o pão exclusivo feito de massa mãe. O serviço também denota uma cultura que Simão absorveu em hotéis com restaurantes com estrelas Michelin, onde já trabalhou. O empresário confessa que ser diferente, ter um twist em tudo o que apresenta é um objetivo, “mesmo nos pratos regionais”. Veja-se o risoto de grelos com croquetes de alheiras, “uma brincadeira à volta de um prato tradicional”. A sangria de maçã Granny Smith é outra brincadeira que resultou numa das especialidades da casa, neste caso fruto de um concurso entre os funcionários.

Para comer, à hora de almoço, há sempre sopa – de legumes, mas com um toque especial – e três pratos à escolha, entre vegetariano, carne ou peixe, acompanhado com água, limonada ou ice tea caseiro e café para rematar. As ementas variam a cada semana e têm ofertas como abacate com bacon, salmão fumado com pistacho e cogumelos com espinafres salteados. l

Menu do dia:

10,50 euros (sopa, prato vegetariano, de carne ou peixe, água, limonada ou ice tea caseiro, café)

Especialidades: ovos Benedict, risoto de grelos com croquetes de alheiras, sangria de maçã Granny Smith