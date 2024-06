Câmara de Ílhavo distingue a melhor receita de bacalhau criada por não profissionais

O concurso gastronómico O Meu Bacalhau é Melhor que o Teu tem inscrições abertas até 19 de julho.

O público é desafiado a apresentar uma receita utilizando o bacalhau como ingrediente principal. As três finalistas serão apresentadas no Festival do Bacalhau, que decorrerá de 14 a 18 de agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré. Os candidatos devem apresentar um prato principal com bacalhau de cura tradicional portuguesa ou um (ou mais) dos seus derivados, valorizando a utilização de produtos endógenos da Região de Aveiro.

As receitas têm de ser submetidas através do formulário de inscrição (disponível no site da Câmara Municipal de Ílhavo), acompanhado de um vídeo demonstrativo da elaboração da receita, com uma duração máxima de cinco minutos, e de uma fotografia do prato finalizado.

O concurso divide-se em duas fases. Na primeira, serão selecionadas as três melhores receitas por um painel de três jurados: um representante da Câmara Municipal de Ílhavo, um representante da Vorwerk Premium, parceira do evento, e um chef designado pela Câmara Municipal de Ílhavo.

A segunda fase da eliminatória realiza-se no dia 18 de agosto, no showcooking O Meu Bacalhau é Melhor que o Teu, no Festival do Bacalhau, com a confeção dos três pratos pelos respetivos autores, na presença do júri que selecionará o melhor.

Para os workshops, a organização disponibiliza os ingredientes e o material de cozinha, incluindo o robô de cozinha Bimby. O vencedor será premiado, precisamente, com o modelo mais recente da Bimby.