Beber e aprender no bar de vinhos Mind the Glass, no Porto

Promover a cultura do vinho, com um serviço personalizado e especializado, é o que se propõe o Mind the Glass, wine bar, bistrô e garrafeira, a funcionar na baixa da cidade.

Com mais de seis centenas de referências vínicas e uma carta de petiscos e comida de conforto (com consultoria do chef Henrique Sampaio Ferreira), o Mind the Glass é um bar-bistrô que quer proporcionar uma experiência que seja muito mais do que beber um copo. “Gostamos do contacto com o cliente, de quebrar as barreiras e a formalidade”, diz Maria Mauro, a gerente do espaço, que acredita num serviço de proximidade e seriedade.

“Temos vinhos de todos os preços, mas praticamos sempre o mesmo serviço. Todos são servidos à temperatura certa, num bom copo”, conta a gerente, que há dez anos opera em restauração e hotelaria. “Sempre trabalhei em restaurantes com boas cartas de vinhos, como empregada de mesa, mas também sou muito apaixonada pela gestão de pessoas.” Passou pelo DOP, de Rui Paula, pelo Wish, de António Vieira e pelo World of Wine, antes de aceitar este desafio.





Todos os vinhos estão disponíveis em modo de garrafeira – para levar – ou para consumo na casa. E todos podem ser pedidos a copo. Para orientar os clientes está lá o escanção João Lourenço. Natural do Mogadouro, cresceu entre as vinhas e oliveiras da família. Depois, rumou ao Porto para trabalhar numas férias e foi ficando. “Fiz formações de vinhos e no ano passado tirei a formação de sommelier.” Aqui, tem o desafio de ganhar a confiança dos clientes e quebrar a ideia de que o escanção só está lá “para abrir garrafas”. Ele quer “conversar com os clientes, puxar por eles” e fazê-los descobrir novas referências.

Com frequência, há eventos temáticos, para tornar a experiência ainda mais enriquecedora. O próximo será dedicado à casta Baga, da Bairrada. Assim, na semana de 21 a 25 de março estará disponível uma carta especial dedicada à casta e, dia 23, realiza-se um jantar com os vinhos do Marquês de Marialva, harmonizados com pratos de Henrique Ferreira desenhados para a ocasião. O enólogo Osvaldo Amado estará presente no jantar para falar dos seus vinhos e dia 25 orientará uma masterclass sobre esta cepa, a rainha da Bairrada.