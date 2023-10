Arquitetura modernista de Faro é revelada no The Modernist Weekend

De 9 a 12 de novembro, o evento The Modernist Weekend promove open houses e visitas guiadas que levam o público a conhecer as marcas deste movimento arquitetónico na cidade de Faro.

A surpreedente faceta modernista da arquitetura de Faro é revelada na 2.ª edição do The Modernist Weekend, evento organizado por Angélique e Christophe de Oliveira (proprietários da unidade turística The Modernist, uma obra do arquiteto Joel Santana, de 1977) com o Município de Faro.

De 9 a 12 de novembro, realizam-se passeios temáticos, há casas abertas para visitas, uma exposição com artistas internacionais e uma conferência. A fechar a programação, no dia 12, acontece um jantar, seguido de festa, no Hotel Aeromar, numa viagem à década de 1970, antecedida por uma palestra com Adam Stech, especialista e investigador em design e arquitetura modernista e curador do coletivo criativo Okolo Architecture, sediado na República Checa.

No dia 9 de novembro é inaugurada uma exposição com artistas internacionais inspirada pelo Modernismo, na Fábrica da Cerveja, de entrada gratuita, e de 10 a 12, as visitas guiadas, a lugares como a Casa Gago, a Casa 1923 e a Alto House, revelam desde as influências da Bauhaus à arquitectura de Manuel Gomes da Costa (1921-2016), que se podem encontrar na cidade de Faro.

A escola de arte e arquitetura Bauhaus desencadeou na Alemanha, em Weimar, um movimento, que, entre 1919 e 1933, mudaria a imagem das cidades do início do século XX, tornando-se um dos símbolos do Modernismo. O arquitecto algarvio, natural de Vila Real de Santo António, estudou arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e foi um dos grandes impulsionadores do Modernismo Algarvio, assinando, mais de 300 projectos, na área geográfica de Faro, entre 1953 e 2002, desde equipamentos públicos a habitação”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

As visitas e os passeios estão limitados a 25 participantes e é necessária inscrição prévia. As Open Houses custam 10 euros e têm a duração de 30 a 45 minutos; os walking tours, duram entre 1h30 a 2h, e custam 20 euros por pessoa. O jantar tem o valor de 35 euros por pessoa. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.