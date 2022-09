Aconchego nórdico numa loja portuense

Arabela Machado e Miguel Magalhães abriram um espaço onde apetece estar chamado Mel Living. Nesta loja de lifestyle evidencia-se o estilo de vida nórdico, em objetos de decoração e de uso pessoal.

Velas de quase todas as cores, cestos em madeira, peças em cerâmica e plantas naturais criam um ambiente de conforto na Mel Living, projeto iniciado online que ganhou, em julho, espaço próprio na Rua da Alegria, Porto. A montra arrumada e airosa parece indicar que estamos perante um espaço de decoração, mas há mais para descobrir. “Somos uma loja de lifestyle com produtos associados ao estilo de vida nórdico”, esclarece Arabela Machado que, ao lado de Miguel Magalhães, gere o negócio.

Os anos vividos a lecionar em Londres onde, segundo Arabela, se sente muito a influência nórdica, e o contacto com fornecedores do norte da Europa à custa de um outro negócio do casal fez desenvolver um projeto que estava na gaveta há seis anos. Em fevereiro foi lançada a loja online, que continua aberta, e há umas semanas a loja física.





E há ali tudo para viver, em plenitude, o “hygge” – palavra dinamarquesa que remete para o conceito de criar uma atmosfera acolhedora e tirar prazer das pequenas coisas ao lado de quem se gosta -, como velas aromáticas, coloridas e com formas invulgares; têxteis em linho para a cozinha; almofadas, mantas e tapetes em tons sóbrios; candeeiros; cestas produzidas com madeira de pinho; luminárias em forma de casa, um sucesso de vendas; livros nórdicos sobre culinária, jardinagem e decoração; flores secas e preservadas; produtos de higiene; postais para diversas ocasiões; e pequenas lembranças. Prints variados “e muitas outras coisas” vão chegar em breve.

Arabela e Miguel pretendem introduzir novidades com regularidade, dando preferência a peças de qualidade, em materiais como vidro, madeira e linho, de linhas simples e aspeto algo rústico.