10 vinhos para apetites orientais

O apelo do inteiramente novo é a opção razoável e acertada quando deixamos instalar as cozinhas de inspiração oriental. Começou outrora pela utilização de alfaias de mesa de pauzinhos, avançou para viagens sem sair do lugar e hoje faz parte do nosso quotidiano. O vinho assume papel nobre.

Cozinha chinesa, japonesa, tailandesa ou indiana? É o que nos apetece, sempre que procuramos originalidade e quebra de ritmo e instalamos o luxo acessível que tanto merecemos. O apelo da cozedura da lâmina que está em causa na preparação de um bom sashimi evoca sensualidade e sabor, assim como as múltiplas configurações com arroz, revelando no pescado virtudes admiráveis que desconhecíamos e que hoje não dispensamos. Da muito nossa Goa temos pratos que se revestem de portugalidade franca e antiga, com utilização intensa de especiarias. Preparações como yakisoba e ramen entraram visceralmente no léxico de quem preza equilíbrio e leveza numa refeição. É de resto por isso mesmo que tanto as procuramos no tempo da canícula. Selecionámos pratos e para cada um propomos-lhe uma harmonização vínica. Importante contudo é o seu gosto, pois há muito por onde escolher. Boas provas!

SUSHI/SASHIMI

Crasto Douro rosé 2022 (12,5%)

Quinta do Crasto

Prensagem suave de uvas de Touriga Nacional (85%) e Tinta Roriz (15%), utilização apenas de mosto lágrima. Fermentação de 30 dias em inox. Estágio de três meses nas borras finas com bâtonnage. Tonalidades cítricas em primeiro plano, a que se junta fruta escura de caroço. Final floral e elegante. Ideal para sushi, desde que a utilização vezeira do molho de soja seja parca.

Preço: 10 euros

Classificação: 17,5

RAMEN

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc Tejo 2022 (12,5%)

Quinta da Alorna

Acompanhar um caldo ramen implica saber a priori os ingredientes que leva, mas a base de massa, cogumelos e ovo cozido é uma plataforma sólida para escolher caminhos. É tão forte quanto exigente. Este novo Sauvignon Blanc é proposta séria, de pureza na abordagem à casta, mais vagens verdes do que os terpenos que marcam demasiado a prova. Combinação feliz.

Preço: 6,50 euros

Classificação: 17,5

CARIL DE FRANGO À GOESA

Qalt Douro rosé 2022 (12%)

Quinta Alta

Prensagem direta e suave de uvas de Touriga Francesa de vinhedos próprios, extração ligeira. Fermentação lenta a baixa temperatura. Renuncia ao habitual património aromático de frutos vermelhos para oferecer um vinho estruturado de forte vocação gastronómica. Maravilhoso com caril de frango à goesa, concentrado e até um pouco picante.

Preço: 19,50 euros

Classificação: 18

YAKISOBA

Manoella Douro rosé 2022 (12,5%)

Wine & Soul

É de bom gabarito este vinho estreme de Touriga Nacional, frescura pronunciada e vocação para a mesa. Extração contida, a conferir elegância ao vinho. Presta-se particularmente a assessorar pratos de massa, pelo poder de resolução que revela. Sublime com yakisoba de frango, prato japonês de massa salteada na wok com legumes e temperos.

Preço: 16 euros

Classificação: 17

PATO À PEQUIM

Quinta de Chocapalha Viosinho Lisboa branco 2022 (12,5%)

Casa Agr. Mimosas

A casta é típica e estruturante no Douro e em boa hora foi trazida para o prodigioso terroir de Chocapalha. Dez meses em inox e oito meses em barrica com bâtonnage afinaram o grupo de amargos e ligaram-no na perfeição ao lado floral. Resultado muito eficaz ao lado de pato à Pequim, a um tempo completo e petisqueiro.

Preço: 10 euros

Classificação: 17

CARIL TAILANDÊS PICANTE

Tapada de Coelheiros Alentejo branco 2020 (13%)

Herdade Coelheiros

Produzido a partir de Arinto (50%) e Roupeiro (50%), é a interpretação do inspirado enólogo Luís Patrão e está muito bem. Notas aromáticas florais conjugadas com notas terrosas frescas constituem o principal engodo deste branco belíssimo, acidez notável e muito sabor. Infalível com caril picante tailandês, harmonização pacificadora.

Preço: 30 euros

Classificação: 17,5

BALCHÃO DE CAMARÃO

Quinta do Lagar Novo Reserva Chardonnay Lisboa branco 2022 (13%)

Tag Wine

Mais um vinho excelente desta casa especializada em vinhos brancos. Trabalhar esta casta implica obedecer a muitos pergaminhos e gostos. Líchias e alperce maduro enformam o perfil aromático do vinho, na boca ameixa branca e nêspera. Vai ligar bem com o potente balchão de camarão da grande tradição goesa. Picante, pois claro.

Preço: 14 euros

Classificação: 17,5

GALINHA ESTUFADA COM GENGIBRE

Pessegueiro Reserva Douro branco 2022 (12,5%)

Quinta do Pessegueiro

Vinho branco que destrói o pesado postulado de que o Douro não é capaz de produzir brancos de acidez pronunciada nem vinhos de álcool moderado. Tem por base as castas Rabigato e Folgasão, enologia primorosa, frescura irrepreensível e muito sabor. Confiamos-lhe com total convicção uma galinha estufada com gengibre, glória da cozinha cantonesa.

Preço: 17,50 euros

Classificação: 18

TEMPURA DE CAMARÃO

Talisca Tejo branco 2021 (13,5%)

Rui Reguinga

Vinho feminino, composto por Marsanne (60%), Roussanne (20%) e Viognier (20%). Fermentação em barricas de carvalho francês de 500 litros, onde estagiou ao longo de seis meses, com bâtonnage periódica. Ambiente aromático de ameixa branca e pele de pêssego, boca copiosa a evocar nêspera madura. Comprimento apreciável e muito equilíbrio, óptimo com tempura de gambas.

Preço: 20 euros

Classificação: 18

ROGAN JOSH

Monte Velho Alentejo branco 2022 (13%)

Esporão

Estamos perante um dos mais emblemáticos vinhos do Alentejo, emblemático e acessível, e esta edição merece bem prova aturada. Produzido a partir de Antão Vaz, Arinto, Roupeiro e Gouveio, é cítrico no aroma, complexo e variado na boca, revelando uma acidez importante na abordagem gastronómica. Talhado para a ousadia à mesa, vai dar bem conta do especiado Rogan Josh da cozinha indiana.

Preço: 6 euros

Classificação: 17