Uma viagem gastronómica de Lisboa ao México, com escala em Espanha

De Lisboa a Bragança podem ir dez horas de distância, mas ir até ao México até pode ser rápido, se for ao Chac Mool, em Cascais. Se preferir comida portuguesa, a Taberna do Lopes está em Campo de Ourique à sua espera e, se estiver indeciso, O Tachinho é a opção ideal.

Lisboa foi recentemente eleita a quarta melhor cidade europeia para os adeptos de gastronomia. Apesar de não ser uma notícia inesperada, admitimos que é sempre bom ser reconhecido por aquilo que fazemos de melhor. E não há ninguém melhor do que os portugueses na arte de sentar à mesa. Por isso mesmo, sugerimos-lhe três restaurantes na capital onde pode comer, desfrutar de tempo com os seus amigos e beber uma bebida fresca, já que é isso mesmo que pedem estes dias de calor.

Chac Mool





Se gosta de aproveitar o momento da refeição para viajar, o Chac Mool, em Cascais, pode ser o destino ideal. Com ritmo caliente, mas comida leve, este restaurante mexicano oferece tudo aquilo que promete. Criado por três sócios mexicanos que frequentemente voltam a casa para estar a par do que de melhor se faz por lá, o Chac Mool tem como protagonistas os tacos. Recheados com carne de porco, frango, vitela ou até com uma opção vegan, esta iguaria não ficaria completa sem molhar o bico. Quer escolha os cocktails mexicanos ou as cervejas, nomeadamente a Mahou 5 Estrellas ou a Alhambra 1925, a sede não vai, com certeza, ser um problema.

Contacto: https://chacmool-taqueria.pt/

Morada: Visconde da Luz, 1, 2750-338 Cascais

Chac Mool, Taberna do Lopes e Tachinho são alguns dos restaurantes lisboetas aconselhados no Global Gastro Guide.

Taberna do Lopes





Se a carne é mais a sua praia (mesmo que esteja no meio da cidade), a Taberna do Lopes está à sua espera. Depois de abrir em Guimarães, o empresário Carlos Lopes inaugurou mais dois espaços: um no Rato e outro em Santo António do Tojal (Loures) e já teve direito a uma indicação no Guia Michelin. Se o restaurante propriamente dito se situa no primeiro piso de um prédio de dois andares, saiba que grande parte do rés-do-chão é usada como montra frigorífica, onde se preserva e afina a maturação da carne. Quer prefira sentar-se na sala principal ou no jardim de inverno, vai ter direito a ver o corte das carnes e a grelha de brasas. E, para não ficar empapado enquanto se delicia com o pato, os croquetes, T-Bone ou o wagyu, pode optar por uma cerveja Mahou ou pelo vinho da casa, Titular do Dão.

Contacto: +351 214 089 330

Morada: Rua de São Filipe Néri 23, Lisboa, Portugal

O Tachinho





Para os indecisos, surge, em Campo de Ourique, um restaurante dedicado aos sabores ibéricos, onde pode optar por umas tapas ou por uns peixinhos da horta – ou até escolher ambos. O Tachinho foi pensado por Luís Fonseca e a mulher, Lena, farmacêutica de formação, e autodenomina-se como uma casa luso-espanhola sem luxos e de natureza convivial. E como para um bom petisco estar completo tem de vir com uma bebida fresquinha ao lado, pode escolher entre os prodígios espanhóis Mahou, Cinco Estrellas, Maestra ou Alhambra Reserva. E, já que aqui está, não saia sem adoçar a boca. Ir a’O Tachinho e não provar das suas sobremesas quase que pode ser considerado crime. As protagonistas são as farófias, polvilhadas com canela antes de irem para a mesa, mas também pode optar por pudim de leite condensado, mousse ou petit gâteau.

Contacto: +351 966 826 544

Morada: Rua 4 do Infantaria, 6D, 1350-271 Lisboa