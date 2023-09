Na Casa Matos, em Estarreja, cozinha-se com arroz do Baixo Vouga Lagunar

Há 30 anos que Manuel Bandeira e Guarete Alves dinamizam a Casa Matos, na freguesia de Salreu.

Foram várias as vidas da moradia em Salreu onde se encontra a Casa Matos. Funcionou como espaço de comidas e dormidas, fundada em 1915 pelos bisavós de Manuel Bandeira, e como mercearia, café e casa de petiscos.

Manuel e Guarete Alves, sua mulher, ficaram à frente do negócio em 1993, ainda como casa de petiscos, e em 2004 transformaram-no em restaurante, mantendo aquilo que lhe deu fama: os petiscos, que podem ser saboreados como entrada ou refeição.





Enquanto Manuel brilha como anfitrião e Guarete confeciona habilmente o que ali é servido. O seu arroz de eleição é o de Salreu, que usa desde o início do negócio. Com ele, prepara o arroz de tomate, servido com pataniscas de polvo, e o arroz de grelos, que pode acompanhar o entrecosto ou a lula recheada com açorda de marisco. Já o arroz branco faz parelha com a feijoada de chocos. Guarete faz ainda um guloso arroz-doce, apenas por pedido, para clientes habituais. Já a rabanada com doce de ovos e amêndoa torrada há sempre.