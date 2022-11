Comer, comprar e passear pelos novos ares da Foz do Douro

SABORES DE ITÁLIA

Para João Guedes, um dos primeiros surfistas em Portugal, a localização do seu PIZZA CAFÉ DA LUZ é ideal. As janelas permitem-lhe ver como está o mar e fazer (ou não) planos para entrar na água. É assim desde abril, mês em que abriu esta pizaria na Rua da Senhora da Luz, depois de ter regressado de Cabo Verde, país onde viveu nos últimos anos. Influenciado pela leveza do país africano, quis criar um espaço de ambiente descontraído, onde as pessoas se sentissem à vontade para chegar “ainda com areia nos pés”. Com o pizaiolo Gustavo Manuel lançou uma carta com 12 pizas de massa fina (uma delas calzone), coroadas com ingredientes como atum, bresaola, salmão fumado, salame picante, requeijão e tâmaras ou vegetais e queijo vegano. Da carta constam ainda wraps, saladas e flat breads, feitos com a mesma massa das pizas, mas abdicando do molho de tomate e da mozarela.

Já a inspiração para o AL MARE, em frente ao ponto onde o rio beija o mar, no Passeio Alegre, chegou das cidades costeiras italianas. No sexto espaço do Grupo Cafeína há uma forte aposta nos produtos frescos do mar, que brilham em criações do chef Camilo Jaña, como o linguine de sapateira alla veneziana, entre outras opções de pastas e pizas. As alongadas cartas de vinhos e de cocktails são outros dos atrativos desta casa de ambiente elegante.