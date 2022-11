E se a corrida dos outros fosse uma desculpa para descobrir o Algarve?

A corrida de trilhos mais longa de Portugal acontece entre os dias 24 e 27 de novembro. São 300 quilómetros do Cabo de São Vicente a Alcoutim, com uma proposta para todos: conhecer o interior do Algarve.

Organizado pela Algarve Trail Running, o Algarviana Ultra Trail (ALUT) percorre sensivelmente a GR13 – Via Algarviana, essa Grande Rota Pedestre que convida todos os amantes de Natureza a uns dias de passeio.

O percurso muda de sentido de dois em dois anos, para “diversificar o desafio” e oferecer, assim, “dois recordes a bater”, explica a organização. O ultramaratonista português João Oliveira, vencedor da mítica Spartathlon (245,3 km na Grécia) em 2013 e vencedor do primeiro ALUT, em 2017, regressa aos trilhos algarvios, para lutar contra o francês Stevan Pavlovic. Do lado das mulheres, a francesa Claire Bannwarth é a estrela a acompanhar, dado que já venceu a outra grande corrida em Portugal, a PT281.

E se percorrer 300 km com 7000 metros de desnível positivo a solo parece desafiante, há sempre a possibilidade de participar em equipas de quatro elementos, com a agravante da logística e das trocas, em locais definidos para isso. Mas com uma mais-valia: os corredores podem aproveitar para incursões na região enquanto esperam pela vez.

Porque tem noção da dureza do desafio, a organização aponta a importância do apoio aos participantes. “Ter pessoas a assistir e a incentivar é uma mais-valia para todos”, pelo que “convida todos os que puderem a vir passar o fim-de-semana ao Algarve e a apoiar estes bravos”.

A proposta é apoiar-se no sistema de acompanhamento em direto dos atletas, que indicará a familiares e amigos os locais e horas previstas de passagem para que possam “realizar um programa próprio por terras algarvias e estar sempre no sítio certo à hora certa”.

Os cerca de 300 km da Via Algarviana atravessam 13 municípios, as três serras algarvias (Caldeirão, Monchique e Espinhaço de Cão), o Barrocal, a Beira-Serra e parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

A manutenção da grande rota, a cargo da associação Almargem, pretende promover os territórios de baixa densidade do interior algarvio e criar uma alternativa ao turismo de sol e mar, contribuindo para a economia local.

Um roteiro serra adentro

A organização sugere um roteiro para quatro dias, ao longo do percurso da prova, que arranca em Sagres, onde é dada a partida às 16h30 do dia 24. Aí, para lá de património histórico como as fortalezas de Sagres, do Cabo de São Vicente e de Beliche, o Forte de Nossa Senhora da Guia e os faróis do Cabo de São Vicente e de Sagres, há a paisagem única do extremo sudoeste da Europa.

O traçado segue por Barão de São João – Bensafrim, no concelho Lagos, onde se pode visitar o Parque Zoológico, a Pedra do Galo, a Mata Nacional de Barão de São João, a Igreja Matriz e as chaminés algarvias da freguesia e a Capela do Monte, da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira.

Já em Monchique esconde-se o Marmelete, território de medronho, mel e enchidos, a degustar entre visitas à Santinha, à Capela de Santo António, à Igreja Matriz e à Fonte Velha e desvios ao Miradouro dos Picos e à Barragem da Bravura. Na vila de Monchique encontram-se as Caldas e as suas águas com poderes curativos e exemplares perfeitos de arquitetura algarvia. E, claro, várias igrejas merecedoras de um desvio.

Em Silves, que foi capital do Reino do Algarve durante a ocupação Árabe da Península Ibérica e chegou a ser conhecida como a Bagdade do Ocidente, há… laranjas. E as muralhas e o castelo. Além da Catedral e vários museus, entre os quais a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica e o Centro de Interpretação do Património Islâmico de Silves. Um passeio à Quinta Pedagógica de Silves e ao Rio Arade são opções na Natureza.

Mais adiante nas margens da GR13, descobre-se a Igreja de São Bartolomeu de Messines e as ermidas de Nossa Senhora da Saúde, São Sebastião, São Pedro e Sant’Ana.

Entre o Barrocal e a Serra, a freguesia de Benafim inclui as povoações de Querença e Tôr, aldeias típicas e com tradições de gastronomia e cultura popular. A ruralidade está nos moinhos de vento, nos lagares, nas noras, nas eiras e nos açudes, enquanto o passado mineiro se revela nas minas de cal e de gesso. As Grutas da Salustreira, junto à Fonte da Benémola, e a Ponte Romana da Tôr são locais de visita obrigatória.

Em plena Serra do Caldeirão, o Barranco do Velho faz jus ao Barrocal algarvio, com a paisagem dominada por sobreiros, azinheiras e medronheiros, o que fez dele sítio da rede Natura 2000. Daí, a ia Algarviana segue até Salir. Ainda na Serra do Caldeirão, a freguesia de Cachopo, já candidata às Maravilhas de Portugal, é tida como a mais típica do Nordeste algarvio. Tem uma igreja datada de 1535 e as chamadas “casas circulares” ou “palheiros“, edifícios de pedra e telhados de palha de origem pré-histórica. Moinhos, a Fonte Férrea ou as antas das Pedras Altas e da Masmorra completam a visita.

Nas Furnazinhas das casas de xisto, prove-se pão caseiro e queijo da Serra Algarvia e, com tempo, desvie-se até Castro Marim para conhecer o Castelo, a Igreja e o Forte de São Sebastião, ou a Casa do Sal ou Casa Balalaica, que explica a salinicultura do concelho.

A meta é em Alcoutim, nas margens do Guadiana, de onde se vislumbra Sanlúcar de Guadiana, já em Espanha. A barragem romana de Álamo, o Povoado Calcolítico do Cerro do Castelo, a Fortaleza de Alcoutim, a vila romana do Montinho das Laranjeiras, o Castro de Santa Bárbara e os Menires de Lavajo são perfeitos para preencher as horas entre a chegada dos atletas.

Onde comer

Onde dormir

