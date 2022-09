Zoo de Lisboa celebra o nascimento de uma espécie extinta em habitat natural

Cria de órix-de-cimitarra (Oryx dammah) é a novidade do Jardim Zoológico. As datas escolhidas para celebrar o nascimento e apresentar o novo membro aos visitantes são o primeiro fim de semana de outubro e o Dia Mundial do Animal, assinalado terça, dia 4.

O nascimento deste mamífero tem particular importância, pois trata-se de uma espécie classificada como extinta na natureza em 2000, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, e cuja reprodução está neste momento a ser feita sob supervisão humana. A caça, a seca e a desertificação de zonas do norte de África foram os principais fatores para o fim da sua existência em ambiente natural.

Animals Talks, momentos onde serão partilhadas curiosidades acerca dos moradores do Zoo de Sete Rios, conversas com um apicultor sobre o mundo das abelhas e experiências de ciência, destinadas a todas as idades, são algumas das propostas integradas na celebração do nascimento do órix-de-cimitarra. As atividades decorrem no fim de semana de 1 e 2 de outubro, das 10 às 16 horas.

Sábado 1 é também dia de lançamento de um livro de Liliana Brito, “Uma aventura no arco-íris”, em duas sessões a decorrer na zona de acesso livre do Zoo, uma às 15, outra às 17 horas.

Já na terça 4, data em que se assinala o Dia Mundial do Animal, o Zoo de Lisboa convida escolas e famílias a participar numa viagem online e gratuita pela savana africana e pelas florestas tropicais do Sudeste Asiático, além de passar pelo habitat natural do órix-de-cimitarra. Com início às 11 horas e duração de 45 minutos este passeio virtual é feito através do canal de YouTube do Zoo.