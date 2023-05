WoW homenageia o arquiteto Nicolau Nasoni com jantar e visita guiada

O arquiteto italiano Nicolau Nasoni, considerado um dos mais reputados arquitetos do Porto, vai ser homenageado pelo WoW, de Vila Nova de Gaia, com um jantar barroco e uma visita guiada pelo Porto.



Uma encenação histórica “ao vivo e a cores” para assinalar o aniversário do nascimento de Nicolau Nasoni (2 de junho de 1961) é o que promete o WoW – World of Wine, o quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia, para o próximo dia 2 de junho (sexta-feira). O programa incluirá “música, figuração” e um “banquete” ao estilo do século XVIII dado numa das salas do Museu da Região do Porto, a partir das 20h.

O jantar, musicado ao vivo, incluirá como pratos mexilhões e beringela recheada com legumes rústicos e sementes e sopa rural de carne de porco salgada, novilho e legumes. Para prato principal, o frango do campo será assado inteiro, com limão e especiarias, batatas e couves. A fechar o repasto, haverá aletria de ovos e tarte de nata. As reservas para o jantar podem ser feitas online.

Na sexta-feira, 3 de junho, pelas 11h30, Nasoni será o protagonista de uma visita guiada pelo Porto, através de uma encenação. Sob o lema “O Porto de Nasoni”, o passeio incluirá uma visita oa Museu do Vitral à Galilé da Sé, passagem pelo Paço Episcopal, pelo Museu da Misericórdia e pelo Complexo dos Clérigos, terminando na capela Atkinson. A duração prevista é de de cerca de duas horas e meia.

Os interessados neste programa cultural podem comprar o bilhete para a visita guiada ou um bilhete combinado, que inclui o jantar barrco e o passeio. Nicolau Nasoni nasceu em San Giovanni Valdarno, na Toscana, a 2 de junho de 1691 e morreu em Santo Ildefonso, no Porto, a 30 de agosto de 1773, aos 88 anos. Grande parte da sua obra foi desenvolvida em Portugal, nos estilos de arte barroca e rococó, sendo que o Porto alberga alguns dos seus mais significativos edifícios.