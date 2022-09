Workshops de inspiração nipónica para disfrutar em comunhão com a natureza

Chá Camélia realiza oficinas de Kintsugi e Shirin Yoku na sua plantação no Fornelo, Vila do Conde. Promete-se ensinar a arte do bem-estar e do equilíbrio pessoal.

Kintsugi é a arte japonesa de consertar artigos de cerâmica ou madeira com recurso a laca vegetal Urushi e metais preciosos e será explicada nos dias 24 de setembro e 1 de outubro, das 13 às 18 horas. Este workshop, que requer aos participantes que tragam uma peça danificada até 15-20 centímetros, ensina a recriar e a valorizar os objetos. A inscrição vale 160 euros.

A segunda oficina, Shirin Yoku ou Banho de Floresta, decorre a 16 de outubro, das 14.30 às 18 horas, e consiste numa caminhada lenta para observar a natureza de modo a se envolver com a mesma a nível sensorial. Serão também propostas práticas para se conectar consigo próprio e acalmar o sistema nervoso. A participação custa 40 euros.

A adesão a estes workshops pode ser feita através do site do Chá Camélia e os participantes terão também a oportunidade, em ambos, de explorar os terrenos de plantação de e provar alguns dos seus chás.

Ainda no mês de outubro será também possível visitar a plantação e participar na colheita das flores da planta do chá. Acontece todas as sextas-feiras, das 10 às 12.30 horas.