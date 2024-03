Woori Market: nesta loja no Porto conta-se uma história coreana em vários sabores

Snacks doces e salgados, kimchi, bebidas alcoólicas que atraem seguidores dos “K-dramas”... No Woori Market, os produtos alimentares coreanos estão em maioria, com espaço ainda para cosmética.



Areum Shin e Seongbo Cho, oriundos de Seul, na Coreia do Sul, mudaram-se para Portugal há meia dúzia de anos, cansados da competitividade, desejosos de mais tempo livre, atraídos pelo clima e pelas pessoas. Seguiram a recomendação do irmão de Seongbo, que já vivia em Lisboa – onde, aliás, tem uma loja de produtos coreanos com o mesmo nome da que abriram no Porto: Woori Market. O casal começou por investir numa casa de hóspedes e, há um ano, saudoso da comida coreana, abriu também aquele espaço com sabores das suas origens, na Rua de Fernandes Tomás.

Na fachada do Woori Market portuense lê-se “Korea story”, porque é intenção da dupla partilhar um pouco do seu país. A oferta inclui sobretudo produtos alimentares, mas também alguns cosméticos, com piscares de olho à chamada K-culture, das séries à música. Quando a loja abriu, havia artigos alusivos à K-pop, lembra Areum. E ainda hoje vê ali muitos jovens, na casa dos 20 anos, atrás de umas bebidas alcoólicas com diferentes sabores, de nome “soju”, que surgem nos K-dramas emitidos pela Netflix. Outra curiosidade é haver snacks feitos com algas, algo que “não é comum aqui”, a competir com uma variedade de doces. Estes últimos incluem, por exemplo, “choco pies” (bolos revestidos de chocolate e recheados com marshmallow) e diversas versões de “pepero” (biscoitos cobertos de chocolate, em forma de palitos).

Inicialmente, Areum pensou que ia ter poucos clientes, por não haver assim tantos coreanos a viver no Porto; mas os portugueses (e outros europeus radicados cá) também responderam à chamada. Por estes dias, os coreanos correspondem a metade da clientela, entre residentes e viajantes, conta ela, enquanto vai apresentando os produtos, acompanhados por etiquetas informativas em português. Há várias opções de “ramyun”, uma espécie de noodles, e também de kimchi, um alimento fermentado, feito com vegetais como rabanetes, repolhos e outros, que muitos coreanos fazem em casa. “É bom para a saúde”, diz Areum.

Das prateleiras espreitam desde “tteokbokki” (bolinhos de arroz) até massas de arroz, pastas de soja, chás, cafés e outros alimentos coreanos. Na secção dos congelados, há gyozas, umas coreanas, outras japonesas, para agrado dos clientes nipónicos que ali buscam esses e outros produtos do Japão, como molhos. A pensar nos coreanos que estejam de visita e queiram levar uma lembrança de Portugal, encontra-se também uma seleção de produtos da marca Couto, entre eles a famosa pasta de dentes.

Woori Market – Porto. Rua de Fernandes Tomás, 145, Porto. Web: instagram.com/korea.woori. Das 10h30 às 20 horas, de segunda a sábado.