Vista Alegre lança velas, sabonetes e sprays perfumados “Home Cosmetics”

A Vista Alegre estreou-se no segmento de “home cosmetics” com uma gama de velas, sabonetes e sprays versáteis. As fragrâncias foram criadas pela perfumista Stéphanie Bakouche, que colabora com marcas internacionais de topo.

À “Evasões”, a perfumista parisiense Stéphanie Bakouche diz ter tido “o privilégio” de embarcar numa “viagem fabulosa” pela “histórica casa e vila operária da Vista Alegre”, em Ílhavo, no processo de inspiração para criar as três fragrâncias da nova gama de “home cosmetics”. Depois de observar o trabalho dos mestres do vidro, cristal e porcelana seguiu-se um trabalho de equipa com vista ao desenvolvimento dos produtos, inspirados nos “principais códigos e estilos” da marca criada em 1824.

“Uma vez escolhidas as principais direções olfativas, elencámos as matérias-primas que acreditámos serem consistentes para tornar o perfume fiel à ideia inicial. Este é um longo processo de desenvolvimento que nos pede para trabalhar nas fórmulas, avaliar, modificar ingredientes e proporções, durante vários meses, até atingirmos as fragrâncias esperadas”, acrescenta a profissional formada no Instituto Superior Internacional do Perfume, da Cosmética e do Aroma Alimentar, em Versalhes.

A fragrância Innocence interpreta o branco como “cor absoluta” da porcelana Vista Alegre e, segundo a marca, apresenta “notas frutadas de seiva de figo, pétalas de jasmim e de íris branca acentuadas por um toque de madeira de sândalo”. Por sua vez, a Pouvoir é uma homenagem aos decantadores de licor em cristal e remete para o ambiente dos clubes privados com “notas de óleo de conhaque, extrato de carvalho, cortiça, âmbar e especiarias”. É uma fragrância “cosmopolita”, acrescenta.

Já a Mystère surge envolvida em pétalas de rosa, lírio e jasmim e evoca uma paisagem com relva fresca à beira-mar. Esta coleção – cujos suportes também podem ser usados como jarras, cachepots, saboneteiras ou caixas – venceu já um prémio Silver nos Muse Design Awards, que distinguem profissionais de design de várias nacionalidades “cujos trabalhos traçam um caminho em direção ao futuro”. A linha “home cosmetics” encontra-se à venda na loja online e nas lojas físicas.

Vista Alegre

vistaalegre.com

Produtos a partir de 30 euros.