Viseu Doce promove doçaria regional e vinhos do Dão

A iniciativa regressa aos claustros da Pousada de Viseu, nos dias 25 e 26 de março, com a presença de 13 casas de doces e diversos produtores de vinhos da região.

Viriatos, cavacas de Resende e pastéis de Vouzela são algumas das especialidades de pastelaria da região Centro que vão adoçar este fim de semana, em mais uma edição da iniciativa Viseu Doce. Nos dias 25 e 26 de março, os claustros da Pousada de Viseu, na Rua do Hospital, vão encher-se de gulodices e vinhos do Dão, graças à presença de casas comerciais de doces e produtores de vinhos da região.

BISCAKE.COME, Cavacas de Resende de Fernando Rocha, Confeitaria Amaral, Escola Profissional de Vouzela, Forno da Serra, HORTA, Leonidas Chocolates, Pastéis de Feijão de Viseu, Pastelaria Cidade-Jardim, Rústica, Sabores de Sul, Tempus Gulosos e VELVET vão garantir momentos bem açucarados, entre as 14h e as 19h, no sábado, e entre as 12h e as 18h, no domingo.

A iniciativa, que resulta de uma organização conjunta entre o Município de Viseu, a Associação Comercial do Distrito de Viseu (ACDV) e a Viseu Marca, tem entrada livre.