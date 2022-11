Vinhos e queijos casados para sempre na UTAD, em Vila Real

Quinta edição de A Prova dos Novos juntou em estreia os dois produtos, em criações de antigos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Queijo de cabra e pão de Trás-os-Montes com espumante da Madeira? Sofia Caldeira garante que “é ótimo”. A prova dos nove foi tirada sexta-feira na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, na apresentação de vinhos assinados por enólogos formados na academia. Este ano, como novidade, junta queijos produzidos por antigos alunos.

Segundo o reitor, Emídio Gomes, a UTAD já era “a única com vinhos de autor produzidos por ex-alunos de enologia”. Agora, passa a incluir uma gama de queijos, que “herda o conhecimento científico e o saber-fazer dos alumni do agroalimentar”.

A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine & Cheese Collection 2022 contou com um vinho tinto criado na região de Lisboa por Martta Reis Simões e um branco alentejano elaborado por Sandra Alves. Sofia Caldeira tentou surpreender com um espumante da ilha da Madeira e Tiago Alves de Sousa assinou o vinho do Porto.

Os néctares foram harmonizados com três variedades de queijo: um de leite de vaca produzido por Zulmira Lopes, um de ovelha assinado por João Reis e um de cabra transmontana produzido por Inácio Neto. Para o fabrico do queijo de cabra, em Mirandela, Inácio Neto recolhe leite em vários concelhos do nordeste transmontano. Até agora, toda a produção era elaborada com leite cru. Para a iniciativa da UTAD usou leite pasteurizado. “É das mesmas cabras, mas o método de fabrico foi outro, com menos tempo de cura.”

O produtor garante que “o queijo tem de ser sempre acompanhado com pão e vinho” e, muito importante, “partilhados por duas ou três pessoas”. Esta sexta-feira, testou-o com o espumante produzido na Madeira por Sofia Caldeira. De acordo com a enóloga, o vinho foi concebido com uvas Verdelho oriundas da costa norte da ilha e tem “seis anos de estágio”. “É um espumante que se deve beber numa ocasião especial”, sublinha.