Vinhos do velho e do novo mundo, na Latina Adega, em Aveiro

Produtos selecionados para colocar à mesa - para beber, comer e ornamentar - num espaço desenhado ao detalhe. Estantes e gavetas forram as paredes da Latina Adega com garrafas de todas as regiões vinícolas.

José Francisco Silva está habituado a receber telefonemas com pedidos de conselhos para harmonização de vinhos com comidas para refeições que se querem especiais. Qual o vinho certo, o que casa melhor com aquele prato. Ajuda sempre com gosto. A procura pelas suas sugestões não é por acaso. Ele sabe do que fala porque estuda, porque prova, porque frequenta cursos e formações, porque vai às vinhas, porque escuta os outros com atenção, porque pesquisa e vasculha, porque quer conhecer mais, sempre mais.

Não há vinho na Latina Adega, e são tantos, que não passem pelas suas papilas gustativas. “Aqui não entra nenhum vinho sem eu provar primeiro”, garante. A oferta é imensa, enche o olho, os entendidos não saem defraudados, os leigos podem perguntar o que quiserem. “Temos todos os tipos de vinhos de todas as regiões do novo e do velho mundo”, diz José Francisco, dono da adega. O vinho do Porto mais antigo é de 1847. Há bebida para várias carteiras, garrafas acondicionadas na horizontal como mandam as regras, em estantes e gavetas nas paredes da loja de dois pisos que tem copa de provas, sala para workshops e encontros ao fim da tarde – e, nessas ocasiões, é feito um salgadinho a condizer para cada vinho que está no centro das atenções. “É um espaço onde o vinho vive essencialmente pela palavra.” A palavra que tudo diz e que tudo explica pela voz do anfitrião, que conhece os cantos à casa e o que vende, e dos especialistas que ali vão para partilhar conhecimentos.

É uma adega, mas não tem apenas vinhos. Há alimentos e artigos de decoração. Compotas, geleia de marmelo, azeite aberquina fumado, vinagre de xerez, trufas pretas, caril de madras, açafrão, petinga, sardinha, carapau em azeite, cervejas artesanais, vários queijos curados, de vaca, ovelha e cabra – a loja até tem uma câmara de afinação de queijos. Tem marmelada caseira com fruta da sua aldeia e mel com favos vindos diretamente das colmeias de José Francisco, dos campos que tem para os lados de Macinhata do Vouga, Águeda. “É mais do que uma garrafeira.” Está à vista. E a paixão que os produtores colocam no que criam, no que fazem, no que mostram, não passa despercebida a José Francisco, que escolhe com atenção o que coloca nas vitrines no centro da loja. “Transformamos momentos prazerosos”, sublinha. Com o que vende no estado líquido e no estado sólido. Há ainda decantadores, canecas de diversos tamanhos e feitios, taças de chá, tábuas para cortar pão e para queijos, copos para champanhe.





A agricultura corre nas veias dos antepassados e da descendência. “Este espaço resulta dessa paixão que está no ADN da família.” Das vinhas que despontam da terra, das abelhas e do seu mel. José Francisco, formado em Filosofia, é agricultor, é apicultor, é conselheiro e empresário. Também não será por acaso que conhece os cheiros que emanam da natureza. “As plantas têm aromas diferentes consoante as horas do dia.”

Latina Adega

Rua Dr. Alberto Souto, 22, Aveiro

Tel.: 234 423 075/968 941 333

Web: facebook.com/Latina.Adega

Segunda-feira das 14h às 20h, terça a sábado das 10h às 20h. Encerra ao domingo