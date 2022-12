Vinhos de Trás-os-Montes vão estar à prova, no Porto

Mais de 20 produtores de vinhos da região de Trás-os-Montes vão ter a suas colheitas à prova no Crowne Plaza Hotel, no Porto, durante os dias 10h e 11 de dezembro.



O “Trás-os-Montes em Prova” promete dar a conhecer os vinhos de 22 produtores daquela região aos portuenses e visitantes da cidade, no fim de semana de 10 e 11 de dezembro, no hotel Crowne Plaza, no Porto. A entrada custa 10 euros, com oferta de um copo, e os bilhetes já estão à venda online (podendo ser comprados, também, à entrada do evento).

O evento foi “pensado para proporcionar as melhores condições para a descoberta dos vinhos e da história que carregam”, por isso encontra-se dividido em duas datas, de acordo com os destinatários: o dia 10 dedica-se a consumidores, enquanto o dia 11 está reservado a profissionais, lê-se em comunicado enviado à “Evasões”.

A todos está destinada “uma mostra rica e variada de centenas de vinhos, que expressam um terroir potencialmente menos conhecido do grande público, mas cuja riqueza merece ser descoberta”, afirma Francisco Ataíde Pavão, presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, a entidade responsável pelo evento, citado em comunicado.

