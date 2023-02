Vinhos, arquitetura e natureza para saborear na Quinta da Taboadella, no Dão

A Quinta da Taboadella, em Sátão, tem séculos de história e uma adega de traços modernos integrada na paisagem. Ver as cores mudar com as estações é um dos encantos de estar ali, entre a solidez do granito e o conforto do burel.



O primeiro passo foi cuidar dos vinhos e da adega; depois veio o enoturismo, nas suas múltiplas vertentes: as provas, as visitas guiadas e, por fim, a estadia. Estamos na Taboadella, uma quinta do Dão com cerca de 40 hectares de vinha rodeada de floresta e séculos de história. Datam de 1255 as referências mais longínquas à propriedade, localizada num planalto de Silvã de Cima, entre o Vale do Pereiro e o Vale do Sequeiro, no concelho de Sátão, com vista para o sopé da Serra da Estrela.

A comprovar a sua longevidade estão também vestígios arqueológicos como o lagar romano. É ponto de paragem obrigatória num lugar que outrora acolheu uma villae romana e hoje está nas mãos da família Amorim – e na lista dos 100 melhores destinos vínicos do Mundo, a World’s Best Vineyards 2022. Não faltam, pois, pretextos para rumar à Taboadella: da Casa Villae 1255, casa senhorial recém-convertida em alojamento, à adega de traços modernos desenhada pelo arquiteto Carlos Castanheira, em harmonia com a paisagem.

O QUE FAZER:

Provar vinhos, petiscar e fazer compras na Wine House

Este edifício reconstruído a partir do antigo celeiro, com assinatura da arquiteta Ana Vale, funciona como loja e sala de provas – dos vinhos clássicos da Taboadella e de outros produtos da região, como os queijos Serra da Estrela. É também dali que arrancam as visitas guiadas à propriedade, a pé ou envolvendo a velha carrinha Bedford, restaurada e pintada de vermelho vivo. Há várias experiências disponíveis por marcação, desde participar na vindima até saborear um menu de degustação.





Visitar a adega, com o seu passadiço de madeira

A adega de arquitetura moderna, projetada por Carlos Castanheira, pretende estar em ligação com a natureza em redor, daí a opção por materiais como a madeira, a cortiça e o granito. Rodrigo Costa, enólogo residente da Taboadella, conta que é formada por duas naves principais: uma de fermentação e outra de contemplação, muito graças ao Barrel Top Walk, um passadiço de madeira elevado que deixa ver, em baixo, a sala das barricas. Por reserva prévia, o espaço também pode receber desde provas de vinhos até brunches com vista, na varanda.

Pernoitar na Casa Villae 1255 (com livros, jogos e lareira)

A nova Casa Villae 1255, com capacidade para 19 pessoas, pode ser reservada em exclusivo, por um período mínimo de dois dias. É um espaço acolhedor, que combina obras de arte contemporânea com matérias-primas e produtos tradicionais da região, do burel aos cobertores de papa. Sem esquecer os livros, jogos de tabuleiro, bolachas, frutos secos e outros mimos. Tem oito quartos (incluindo um com beliches, a pensar nas crianças) e diversas áreas comuns, entre elas, sala de estar com lareira, sala de jantar e cozinha. Os hóspedes podem preparar as suas refeições ali ou requisitar esse serviço. Por marcação, têm acesso ainda a outras atividades, envolvendo desde cerâmica até ioga ou pilates.