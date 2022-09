Vindouro regressa a São João da Pesqueira, no Douro, este fim de semana

Feira de vinhos, recriações pombalinas e concertos marcam os 20 anos da Vindouro - Wine & History - Festa Pombalina, que decorre de 2 a 4 de setembro na vila pesqueirense, no coração do Douro. A entrada é gratuita.

A 2 de setembro, São João da Pesqueira dá arranque a três dias de festa em honra do Douro e do vinho do Porto, celebrando o episódio em que Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) fundou a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e deu origem à mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo. A festa assinala 20 anos desde a primeira edição, e após dois anos de pandemia regressa com o cortejo pombalino e outras atividades.

“A Vindouro é a festa de vinho mais antiga do Douro e não é por acaso que decorre em São João da Pesqueira, porque somos o maior produtor da região demarcada”, realça o presidente Manuel Cordeiro à “Evasões”. Depois do sucesso alcançado na edição de 2019, a expetativa é que participem “entre 70 a 80” produtores de Vinho do Porto e DOC Douro – “um número recorde” -, reunidos numa tenda de mil metros quadrados com espaço para provas, conversas e uma exposição de escultura local.

O programa

A Vindouro – Wine & History contempla ainda uma feira de atividades económicas, os concursos “Doce Coração do Douro” e “Douro à prova” (vinhos), um torneio de veteranos de futebol, o I BTT Durius – Rota das Vindimas e a Missa das Vindimas, a ter lugar na Igreja de S. João, domingo. Nos concertos atuarão Tony Carreira (dia 2 às 22h), Maria Lisboa (dia 3 às 21h), Fernando Daniel (dia 3 às 23h) e Bárbara Bandeira (dia 4, às 21h30). Ao final da noite, a animação fica por conta de DJs.

Com esta edição da Vindouro – que decorre a poucos dias de a região demarcada assinalar os 266 anos (10 de setembro de 1756) – o município espera atrair “mais de 20 mil visitantes”. Para facilitar as idas a partir do Porto, a CP reforçará o horário noturno com passagem na Ferradosa, e o município assegurará o transporte para o recinto da festa e de regresso. A Vindouro é produzida pela Essência do Vinho com o apoio do Turismo do Porto e Norte e do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.

Os pontos altos da festa

Cortejo pombalino

É esperada a participação de dezenas de figurantes no Cortejo Pombalino, um dos pontos altos da Vindouro, que recria o momento em que Marquês de Pombal anunciou a criação da região demarcada do Douro, na vila de São João da Pesqueira. Está marcado para sábado às 17h e passará pela Avenida Marquês de Soveral, terminando na Praça do Marquês. O mercado pombalino, com ofícios e trajes da época, artesanato e produtos locais, funcionará diariamente até às 22h.

Feira de vinhos

Dezenas de produtores de Vinho do Porto e DOC Douro marcarão presença na tenda da feira de vinhos, que este ano é maior para acolher todos os expositores e visitantes com o máximo conforto. As conversas sobre vinho decorrerão num espaço próprio em torno dos assuntos “Os três grandes terroirs do Douro”, “Vinhas Velhas do Douro, um tesouro singular”, “Vinho do Porto, um mundo de sensações”, “As originais castas do Douro” e “Brancos do Douro que desafiam o tempo”.

Jantar pombalino

A Quinta de Cidrô, pertencente à Real Companhia Velha, volta a receber “marqueses e marquesas” para um jantar pombalino conduzido, na sexta-feira, 2, pelo chef Michelin Óscar Geadas e pelo seu irmão António, responsável pela harmonização vínica. Bola de berlim de queijo terrincho com presunto de porco bísaro, terrina de perdiz com beterraba e lombinho de cabrito com moleja, cherovia e funcho serão alguns dos pratos servidos. Os lugares encontram-se esgotados.