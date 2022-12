O maior presépio do país está em exposição no Algarve

Presépio constituído com mais de 5 mil peças celebra a 20.ª edição e pode ser visitado no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, até ao dia 8 de janeiro.

Este ano, o presépio de Vila Real de Santo António – apontado como o maior do país – volta a bater recordes, tendo 5700 peças a dar-lhe vida. Entre as figuras, algumas são feitas de raiz por artesãos. Outras estão avaliadas em centenas de euros.

Com 240 metros quadrados e contendo 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e 3 mil quilos de cortiça, a obra de arte precisou de 40 dias para ser montada e ocupa toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo, naquela cidade algarvia.

Entre as particularidades desta construção, que recria muitos episódios cristãos e pagãos associados à quadra natalícia, não faltam referências à região, como monumentos locais, a Praça Marquês de Pombal (localizada no centro de Vila Real de Santo António), as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as salinas e as noras algarvias.

Para lá das dimensões, o presépio destaca-se pelas peças animadas e motorizadas, e pelos seus lagos e casas iluminadas.