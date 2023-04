Vila Praia de Âncora despede-se de abril com evento florido

Desta sexta-feira, 28, até 1 de maio, a freguesia do município de Caminha encerra o mês com o Vila Praia em Flor, que traz atividades como desfiles, workshops e concertos.

De 28 de abril a 1 de maio, Vila Praia de Âncora vai ser tomada pelo Vila Praia em Flor. A Praça da República vai ser pano de fundo de um mercado de flores, outro de artesanato e de exposições sobre maias e sustentabilidade ambiental. Estas últimas são dinamizadas pelos jardins de infância e escolas do ensino básico do concelho de Caminha, que também vão participar num desfile florido pelas ruas da localidade.

No domingo e na segunda-feira, o Parque infantil Dr. Luís Ramos Pereira conta com insufláveis, carrosséis e pinturas faciais para animar as crianças. A programação do Vila Praia em Flor integra ainda workshops de pintura, um espetáculo de folclore, ateliês, concertos, arruadas de bombos, entre outras opções de lazer.

Esta iniciativa é organizada pelo Município de Caminha, a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e o Grupo dos Amigos das Maias. Saiba mais sobre a programação aqui.