Vila Pouca de Aguiar recebe exposição de brinquedos portugueses do século XX

A coleção pode ser visitada no Museu Municipal Padre José Rafael Rodrigues até ao final do mês.

São quinhentos brinquedos fabricados em Portugal, desde os anos 20 do século passado, pertencentes a uma coleção privada, e que prometem fazer as delícias de miúdos e graúdos. Até dia 30 de janeiro, a exposição “Brinquedos Portugueses do Século XX” estará patentena antiga “Casa do Condado” – agora Museu Municipal Padre José Rafael Rodrigues -, muito perto do centro da vila transmontana.

Carrinhos, aviões, peças de mobiliário em miniatura para bonecas, instrumentos musicais e cavalinhos de madeira são algumas das peças em exposição.

A visita dá ainda pretexto a conhecer as restantes salas do museu, que proporciona uma viagem pela história e as memórias daquele território.

O Museu Municipal Padre José Rafael Rodrigues está aberto de terça a sexta das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30; e aos sábados e domingos das 10h às 12h30 e das 14h às 17h. Encerra à segunda-feira.