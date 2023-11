Vila Pouca de Aguiar festeja o Natal com pista de gelo, insufláveis e atuações

A partir de 1 de dezembro, a Vila Natal está de volta ao centro de Vila Pouca de Aguiar. Ao longo de um mês, a programação inclui pista de gelo, insufláveis, Casa do Pai Natal, exposições, música, dança, teatro, fogueira ao ar livre e passeios de comboio.

Como já é tradição por esta altura do ano, a Vila Natal tem regresso marcado ao centro de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real. O espírito festivo começa a ser celebrado já este fim-de-semana, com o arranque da iniciativa a 1 de dezembro, e prolonga-se durante um mês, até ao início de janeiro, com uma programação diversificada para miúdos e graúdos.

Logo no primeiro dia, é estreada a pista de gelo e os insufláveis (na Rua Duque d’Ávila e Bolama), mas também a Casa do Pai Natal (na Praça Camilo Castelo Branco), onde decorrerão workshops infantis aos fins de semana, de manhã e de tarde, de forma a fomentar a criatividade das crianças. Outro dos destaques do primeiro dia é a demonstração de dança da PT Academy, pelas 15, na referida praça. Além disso, o Mercadinho de Natal fixa-se na Praça Luís de Camões, a partir de 21 de dezembro, com barraquinhas onde se podem comprar produtos da região e peças de artesanato.

Na vila do Alto Tâmega, o Natal festeja-se com outras atividades: a apresentação da peça musical infantil “Rapunzel” no Mercado Municipal (dia 16 às 17h30), um passeio de comboio de Natal (dia 23), uma exposição de presépios e árvores de Natal (em Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas, a partir de dia 15), uma exposição bibliográfica sobre o cristianismo na Biblioteca Municipal (a partir de dia 16), a atuação da Banda do Pontido (banda filarmónica com mais de 250 anos de vida) dia 23 na Igreja Matriz de Vila Pouca de Aguiar, a tição de Natal no dia 24 (a fogueira ao ar livre que fomenta a socialização da comunidade depois de jantar), ou o XX Encontro de Cantadores de Janeiras (dia 20, pelas 21h, no Mercado Municipal), entre outras iniciativas.

Saiba mais sobre a programação da Vila Natal 2023 aqui.